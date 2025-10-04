Gute Stimmung im Chipsektor kommt auch bei Infineon an!

Die Aktie von Infineon profitiert in gewissem Maße von der aktuellen Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI). Im Gegensatz zu Herstellern von High-End-Logikchips wie Nvidia oder TSMC ist Infineon vor allem in den Bereichen Leistungshalbleiter, Automotive und Sensorik tätig. Dass auch der deutsche Halbleiterkonzern von der KI-Entwicklung profitiert, zeigt, dass der Markt nicht nur „KI-Chips“ honoriert, sondern den gesamten Halbleitersektor mitzieht. Für Infineon könnte sich dies durch eine erhöhte Nachfrage und einen optimistischeren Investitionsausblick positiv auf das Geschäft auswirken. Während viele Marktteilnehmer derzeit verstärkt in KI- und Rechenzentrumsanwendungen investieren, verzeichnet Infineon ebenfalls Zuwächse, jedoch meist ohne den gleichen dynamischen Aufschwung.

Wie sich die Zollpolitik im Detail auf Infineon auswirkt, bleibt abzuwarten. Der von Donald Trump ausgerufene „Liberation Day“ hat bei Infineon aber tiefe Spuren hinterlassen. Vom Tief am 7. April bei 23,170 Euro konnte der Aktienkurs jedoch schnell rund 54 Prozent auf 35,785 Euro hinzugewinnen. Dennoch wurde die seit Ende Dezember 2022 aufrechte untere Begrenzung der Seitwärtsrange bei diesem Kurseinbruch verletzt. Die obere Begrenzung beim Widerstand 38,520 Euro könnte nach den vergangenen Überwindungsversuchen dieses Mal geknackt werden. Seit Mitte Juni 2023 wurde diese wichtige Marke 9-mal getestet, ohne nachhaltig durchbrochen zu werden. Aber auch die Unterstützung bei 30,630 Euro konnte den Kursrückgang von Ende August und Anfang September 2025 abfangen, wodurch in den letzten Wochen die Bullen wieder die Oberhand gewinnen konnten. Aktuell sind die Widerstände bei 35,785 Euro und 38,520 Euro im Visier der Bullen. Auch die Konsensschätzung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2026/27 fällt üppig aus, nachdem der Gewinn auf Basis 2024/25 um 108 Prozent steigen könnte. Das entsprechende erwartete KGV würde unter Berücksichtigung der aktuellen Einflussfaktoren auf 15,80 sinken, was im Vergleich der letzten 10 Jahre die günstigste Ausprägung darstellt.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der vorherrschende Optimismus in der Chipindustrie färbt auch auf den Kurs von Infineon ab. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MK4P4R) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Infineon AG in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,87 profitieren. Das Ziel sei bei 38,52 Euro angenommen (13,04 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 30,63 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 5,15 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK4P4R Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,66 – 8,74 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 25,43 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG KO-Schwelle: 25,43 Euro akt. Kurs Basiswert: 34,14 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 13,04 Euro Hebel: 3,87 Kurschance: + 49 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

