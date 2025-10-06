Readcrest Capital: Wandelanleihen für Wachstum & Immobilien-Deals
Die Readcrest Capital AG setzt mit zwei Wandelanleihen auf Wachstum und Neupositionierung im Immobiliensektor, unterstützt von einem engagierten Team und strategischen Übernahmen.
Foto: adobe.stock.com
- Die Readcrest Capital AG hat die Ausgabe von zwei Wandelanleihen beschlossen, um ihre Neupositionierung als chancenorientierte Immobiliengesellschaft voranzutreiben.
- Eine der Wandelanleihen hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen Zinssatz von 5% p.a. und einen Wandlungskurs von 1,80 EUR je Aktie.
- Die Mittel aus der ersten Wandelanleihe sollen für Wachstum, den Ankauf weiterer Projekte und die Finanzierung bestehender Projekte verwendet werden.
- Die zweite Wandelanleihe wird zur Übernahme von drei Immobilien-Projektgesellschaften und Teilen des ehemaligen Geschäftsbetriebs der AOC | Die Stadtentwickler GmbH genutzt.
- CEO Rolf Elgeti betont, dass die Übernahme der Projekte ein wichtiger Schritt in der Neupositionierung der Readcrest ist und ein fähiges Team integriert wurde.
- Geschäftsführer Till Schwerdtfeger sieht die Zusammenarbeit mit Readcrest und KFK Holding als Chance, um Werte für die Aktionäre durch Immobilienentwicklungen zu schaffen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte