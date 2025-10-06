    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReadcrest Capital AktievorwärtsNachrichten zu Readcrest Capital
    Readcrest Capital: Wandelanleihen für Wachstum & Immobilien-Deals

    Die Readcrest Capital AG setzt mit zwei Wandelanleihen auf Wachstum und Neupositionierung im Immobiliensektor, unterstützt von einem engagierten Team und strategischen Übernahmen.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Readcrest Capital AG hat die Ausgabe von zwei Wandelanleihen beschlossen, um ihre Neupositionierung als chancenorientierte Immobiliengesellschaft voranzutreiben.
    • Eine der Wandelanleihen hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen Zinssatz von 5% p.a. und einen Wandlungskurs von 1,80 EUR je Aktie.
    • Die Mittel aus der ersten Wandelanleihe sollen für Wachstum, den Ankauf weiterer Projekte und die Finanzierung bestehender Projekte verwendet werden.
    • Die zweite Wandelanleihe wird zur Übernahme von drei Immobilien-Projektgesellschaften und Teilen des ehemaligen Geschäftsbetriebs der AOC | Die Stadtentwickler GmbH genutzt.
    • CEO Rolf Elgeti betont, dass die Übernahme der Projekte ein wichtiger Schritt in der Neupositionierung der Readcrest ist und ein fähiges Team integriert wurde.
    • Geschäftsführer Till Schwerdtfeger sieht die Zusammenarbeit mit Readcrest und KFK Holding als Chance, um Werte für die Aktionäre durch Immobilienentwicklungen zu schaffen.






    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
