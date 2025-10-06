Redevco und GIGA.GREEN schließen strategische Partnerschaft für den bundesweiten Photovoltaik-Ausbau auf Fachmarktzentren (FOTO)

Berlin/Düsseldorf (ots) -



- Bereits 36 Standorte hat die Immobiliengesellschaft Redevco für die

Solarisierung durch GIGA.GREEN vorgesehen

- Die Standorte Kehl und Bad Aibling sind bereits installiert und stehen mit 1,5

MWp und 0,6 MWp kurz vor dem Anschluss ans Netz

- Ende September erfolgte der Baustart für den Standort Dortmund-Aplerbeck mit

geplanten 3,1 MWp



Redevco, eine der größten privaten Immobiliengesellschaften Europas mit einem

verwalteten Vermögen von rund 10,5 Mrd. Euro, geht eine strategische

Partnerschaft mit GIGA.GREEN ein, um die Energiewende im eigenen Portfolio

gezielt weiter voranzutreiben. Die Kooperation betrifft bundesweit bereits jetzt

36 Handelsstandorte, auf deren Dächern großflächig Photovoltaik-Anlagen

installiert werden sollen, um den Stromverbrauch der Mieter direkt vor Ort zu

decken. Durch den Abschluss von Onsite-PPA-Verträgen zur Stromabnahme wird

künftig eine direkte und langfristige Versorgung der Standorte mit grünem Strom

ermöglicht - ein entscheidender Beitrag zur planbaren Energiekostenreduktion und

zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele.









"Mit dieser Rahmenvereinbarung mit GIGA.GREEN stärken wir gezielt und

langfristig die energetische Ertüchtigung und Zukunftsfähigkeit unseres

Portfolios. Am Ende steht ein Win-Win-Win für unsere Anleger, Mieter sowie die

Umwelt. So leisten wir als Unternehmen auch einen Beitrag zur Energiewende und

mehr Nachhaltigkeit."



Robin Nowak, Vice President Commercial, GIGA.GREEN, ergänzt:



"Mit Redevco haben wir einen Partner gewonnen, der in den kommenden Jahren

entscheidend dazu beiträgt, die Energiewende im Gebäudebestand voranzubringen.

Der Start mit gleich 36 Projekten zeigt das Vertrauen in unsere Expertise und

Umsetzungskraft."



Ende September 2025 erfolgte der Baustart am Standort Dortmund-Aplerbeck. Allein

hier sollen auf rund 14.000 Quadratmetern Dachfläche über 3,1 MWp an PV-Leistung

installiert werden, wodurch sich CO2-Einsparungen von mehr als 1.000 Tonnen pro

Jahr erzielen lassen.



Über Redevco



Redevco ist ein führender europäischer Immobilien-Manager in Privatbesitz. Zum

Stichtag 1. Juli 2025 belief sich das verwaltete Portfolio auf einen Wert von

10,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Werte für

Investoren zu schaffen und zugleich Gemeinschaften durch die Aufwertung und

Umwandlung von

Investment-Strategien zielen auf die Umnutzung erstklassiger innerstädtischer

Handelsobjekte zu gemischt genutzten Flächen, Fachmarktzentren und Logistik

sowie auf ein wachsendes Portfolio im Wohn- und Freizeitsegment. Redevco Capital

Partners stellt als Real Estate Debt-Arm des Unternehmens

Übergangsfinanzierungen für Sondersituationen bereit. An insgesamt sieben

Standorten in ganz Europa arbeiten Spezialistenteams an der optimalen

Bewirtschaftung des Portfolios. Allein in Deutschland verwaltet Redevco 4,3

Milliarden Euro an Assets und fokussiert sich dabei auch insbesondere als ein

marktführender Anbieter auf das institutionelle Investment- und Asset-Management

großflächiger wie innerstädtischer Handelsimmobilien.



Weitere Informationen: http://www.redevco.com



Über GIGA.GREEN



GIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in

Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig,

entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu

kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen - ohne

erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen

Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO2 einzusparen.



http://www.giga.green



Pressekontakt:



Redevco Services Deutschland GmbH

PB3C GmbH: Johannes Braun

T +49 (0) 89 242 0865 36

E-Mail: mailto:braun@pb3c.com



GIGA.GREEN

Anne Dörte Schmidt, Senior Brand & Communication Managerin

E-Mail: mailto:ad.schmidt@giga.green



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175645/6131435

OTS: Giga Green







