Redevco und GIGA.GREEN schließen strategische Partnerschaft für den bundesweiten Photovoltaik-Ausbau auf Fachmarktzentren (FOTO)
Berlin/Düsseldorf (ots) -
- Bereits 36 Standorte hat die Immobiliengesellschaft Redevco für die
Solarisierung durch GIGA.GREEN vorgesehen
- Die Standorte Kehl und Bad Aibling sind bereits installiert und stehen mit 1,5
MWp und 0,6 MWp kurz vor dem Anschluss ans Netz
- Ende September erfolgte der Baustart für den Standort Dortmund-Aplerbeck mit
geplanten 3,1 MWp
Redevco, eine der größten privaten Immobiliengesellschaften Europas mit einem
verwalteten Vermögen von rund 10,5 Mrd. Euro, geht eine strategische
Partnerschaft mit GIGA.GREEN ein, um die Energiewende im eigenen Portfolio
gezielt weiter voranzutreiben. Die Kooperation betrifft bundesweit bereits jetzt
36 Handelsstandorte, auf deren Dächern großflächig Photovoltaik-Anlagen
installiert werden sollen, um den Stromverbrauch der Mieter direkt vor Ort zu
decken. Durch den Abschluss von Onsite-PPA-Verträgen zur Stromabnahme wird
künftig eine direkte und langfristige Versorgung der Standorte mit grünem Strom
ermöglicht - ein entscheidender Beitrag zur planbaren Energiekostenreduktion und
zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele.
Christoph Buck, Head of Asset Management RWP bei Redevco, erläutert:
"Mit dieser Rahmenvereinbarung mit GIGA.GREEN stärken wir gezielt und
langfristig die energetische Ertüchtigung und Zukunftsfähigkeit unseres
Portfolios. Am Ende steht ein Win-Win-Win für unsere Anleger, Mieter sowie die
Umwelt. So leisten wir als Unternehmen auch einen Beitrag zur Energiewende und
mehr Nachhaltigkeit."
Robin Nowak, Vice President Commercial, GIGA.GREEN, ergänzt:
"Mit Redevco haben wir einen Partner gewonnen, der in den kommenden Jahren
entscheidend dazu beiträgt, die Energiewende im Gebäudebestand voranzubringen.
Der Start mit gleich 36 Projekten zeigt das Vertrauen in unsere Expertise und
Umsetzungskraft."
Ende September 2025 erfolgte der Baustart am Standort Dortmund-Aplerbeck. Allein
hier sollen auf rund 14.000 Quadratmetern Dachfläche über 3,1 MWp an PV-Leistung
installiert werden, wodurch sich CO2-Einsparungen von mehr als 1.000 Tonnen pro
Jahr erzielen lassen.
Über Redevco
Redevco ist ein führender europäischer Immobilien-Manager in Privatbesitz. Zum
Stichtag 1. Juli 2025 belief sich das verwaltete Portfolio auf einen Wert von
10,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Werte für
Investoren zu schaffen und zugleich Gemeinschaften durch die Aufwertung und
Umwandlung von Immobilien zu bereichern. Die spezialisierten
Investment-Strategien zielen auf die Umnutzung erstklassiger innerstädtischer
Handelsobjekte zu gemischt genutzten Flächen, Fachmarktzentren und Logistik
sowie auf ein wachsendes Portfolio im Wohn- und Freizeitsegment. Redevco Capital
Partners stellt als Real Estate Debt-Arm des Unternehmens
Übergangsfinanzierungen für Sondersituationen bereit. An insgesamt sieben
Standorten in ganz Europa arbeiten Spezialistenteams an der optimalen
Bewirtschaftung des Portfolios. Allein in Deutschland verwaltet Redevco 4,3
Milliarden Euro an Assets und fokussiert sich dabei auch insbesondere als ein
marktführender Anbieter auf das institutionelle Investment- und Asset-Management
großflächiger wie innerstädtischer Handelsimmobilien.
Weitere Informationen: http://www.redevco.com
Über GIGA.GREEN
GIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in
Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig,
entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu
kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen - ohne
erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen
Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO2 einzusparen.
http://www.giga.green
Pressekontakt:
Redevco Services Deutschland GmbH
PB3C GmbH: Johannes Braun
T +49 (0) 89 242 0865 36
E-Mail: mailto:braun@pb3c.com
GIGA.GREEN
Anne Dörte Schmidt, Senior Brand & Communication Managerin
E-Mail: mailto:ad.schmidt@giga.green
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175645/6131435
OTS: Giga Green
