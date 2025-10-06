    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Redevco und GIGA.GREEN schließen strategische Partnerschaft für den bundesweiten Photovoltaik-Ausbau auf Fachmarktzentren (FOTO)

    Berlin/Düsseldorf (ots) -

    - Bereits 36 Standorte hat die Immobiliengesellschaft Redevco für die
    Solarisierung durch GIGA.GREEN vorgesehen
    - Die Standorte Kehl und Bad Aibling sind bereits installiert und stehen mit 1,5
    MWp und 0,6 MWp kurz vor dem Anschluss ans Netz
    - Ende September erfolgte der Baustart für den Standort Dortmund-Aplerbeck mit
    geplanten 3,1 MWp

    Redevco, eine der größten privaten Immobiliengesellschaften Europas mit einem
    verwalteten Vermögen von rund 10,5 Mrd. Euro, geht eine strategische
    Partnerschaft mit GIGA.GREEN ein, um die Energiewende im eigenen Portfolio
    gezielt weiter voranzutreiben. Die Kooperation betrifft bundesweit bereits jetzt
    36 Handelsstandorte, auf deren Dächern großflächig Photovoltaik-Anlagen
    installiert werden sollen, um den Stromverbrauch der Mieter direkt vor Ort zu
    decken. Durch den Abschluss von Onsite-PPA-Verträgen zur Stromabnahme wird
    künftig eine direkte und langfristige Versorgung der Standorte mit grünem Strom
    ermöglicht - ein entscheidender Beitrag zur planbaren Energiekostenreduktion und
    zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele.

    Christoph Buck, Head of Asset Management RWP bei Redevco, erläutert:

    "Mit dieser Rahmenvereinbarung mit GIGA.GREEN stärken wir gezielt und
    langfristig die energetische Ertüchtigung und Zukunftsfähigkeit unseres
    Portfolios. Am Ende steht ein Win-Win-Win für unsere Anleger, Mieter sowie die
    Umwelt. So leisten wir als Unternehmen auch einen Beitrag zur Energiewende und
    mehr Nachhaltigkeit."

    Robin Nowak, Vice President Commercial, GIGA.GREEN, ergänzt:

    "Mit Redevco haben wir einen Partner gewonnen, der in den kommenden Jahren
    entscheidend dazu beiträgt, die Energiewende im Gebäudebestand voranzubringen.
    Der Start mit gleich 36 Projekten zeigt das Vertrauen in unsere Expertise und
    Umsetzungskraft."

    Ende September 2025 erfolgte der Baustart am Standort Dortmund-Aplerbeck. Allein
    hier sollen auf rund 14.000 Quadratmetern Dachfläche über 3,1 MWp an PV-Leistung
    installiert werden, wodurch sich CO2-Einsparungen von mehr als 1.000 Tonnen pro
    Jahr erzielen lassen.

    Über Redevco

    Redevco ist ein führender europäischer Immobilien-Manager in Privatbesitz. Zum
    Stichtag 1. Juli 2025 belief sich das verwaltete Portfolio auf einen Wert von
    10,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Werte für
    Investoren zu schaffen und zugleich Gemeinschaften durch die Aufwertung und
    Umwandlung von Immobilien zu bereichern. Die spezialisierten
    Investment-Strategien zielen auf die Umnutzung erstklassiger innerstädtischer
    Handelsobjekte zu gemischt genutzten Flächen, Fachmarktzentren und Logistik
    sowie auf ein wachsendes Portfolio im Wohn- und Freizeitsegment. Redevco Capital
    Partners stellt als Real Estate Debt-Arm des Unternehmens
    Übergangsfinanzierungen für Sondersituationen bereit. An insgesamt sieben
    Standorten in ganz Europa arbeiten Spezialistenteams an der optimalen
    Bewirtschaftung des Portfolios. Allein in Deutschland verwaltet Redevco 4,3
    Milliarden Euro an Assets und fokussiert sich dabei auch insbesondere als ein
    marktführender Anbieter auf das institutionelle Investment- und Asset-Management
    großflächiger wie innerstädtischer Handelsimmobilien.

    Weitere Informationen: http://www.redevco.com

    Über GIGA.GREEN

    GIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in
    Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig,
    entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu
    kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen - ohne
    erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen
    Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO2 einzusparen.

    http://www.giga.green

    Pressekontakt:

    Redevco Services Deutschland GmbH
    PB3C GmbH: Johannes Braun
    T +49 (0) 89 242 0865 36
    E-Mail: mailto:braun@pb3c.com

    GIGA.GREEN
    Anne Dörte Schmidt, Senior Brand & Communication Managerin
    E-Mail: mailto:ad.schmidt@giga.green

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175645/6131435
    OTS: Giga Green




