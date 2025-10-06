Rüstungskonzern: Nahe am Rekordhoch – Aktie steigt!

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte Hensoldt einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch beeindruckender fällt der Auftragseingang aus: Mit 2,9 Milliarden Euro markierte er einen neuen Höchstwert, ein Plus von 40 Prozent. Das Verhältnis von Bestellungen zu Umsätzen liegt bei 1,3 und signalisiert, dass mehr Aufträge hereinkommen, als aktuell abgearbeitet werden können. Der gesamte Auftragsbestand wuchs auf 6,6 Milliarden Euro – ein Polster, das für Jahre Planungssicherheit bietet.

Das Unternehmen, spezialisiert auf Radar- und Sensorsysteme für Luftverteidigung, Aufklärung und elektronische Kampfführung, meldet nicht nur steigende Umsätze, sondern auch volle Auftragsbücher und eine deutlich verbesserte Profitabilität.

Auch die Ertragslage entwickelt sich stark. Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 405 Millionen Euro, was einer Marge von 19,4 Prozent entspricht. Damit übertraf Hensoldt die eigenen Erwartungen deutlich. Der freie Cashflow legte um 26 Prozent auf 249 Millionen Euro zu. Diese solide Basis ermöglichte es dem Management, die Dividende auf 0,50 Euro je Aktie anzuheben – eine Steigerung um 25 Prozent.

Der Blick nach vorn bleibt ambitioniert. Für 2025 stellt Hensoldt einen Umsatz von bis zu 2,6 Milliarden Euro und eine operative Marge um 18 Prozent in Aussicht. Langfristig gilt das Ziel von 5 Milliarden Euro Umsatz bis 2030. Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage nach Drohnenabwehr- und Radarsystemen, der engen Einbindung in europäische Rüstungsprogramme und des politischen Drucks, Verteidigungsfähigkeiten auszubauen, wirkt dieses Ziel zunehmend realistisch.

Die Aktie bewegt sich aktuell nahe ihrem Rekordhoch und bleibt damit ein Symbol für den strukturellen Aufschwung im europäischen Verteidigungsmarkt. Ob der Kurslauf anhält, hängt nun vor allem davon ab, ob Hensoldt die hohe Dynamik in den kommenden Quartalen bestätigen kann.

