VisualVest steigt in den direkten ETF-Handel ein - mit Infrastruktur von Upvest (FOTO)

Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Key Facts auf einen Blick:



- Produktneuheit: VisualVest ermöglicht erstmals eigenständigen ETF-Handel per

App

- Technologie-Partner: Upvest liefert Investment-API und deckt dabei alle

Bereiche des Wertpapierhandels, der Abwicklung und der Verwahrung ab

- Einfacher, sicherheitsorientierter Einstieg mit Ausrichtung auf langfristigen

Vermögensaufbau

- Ab sofort verfügbar: für Neu- und Bestandskund*innen (iOS & Android)



VisualVest, 100-prozentige Tochtergesellschaft von Union Investment, erweitert

sein Angebot: Mit SelectETF können Nutzer*innen ab sofort eigenständig ETFs

handeln. Die technologische Basis wird vom Berliner FinTech Upvest

bereitgestellt, das über seine Investment-API die Infrastruktur bereitstellt.





Transparent und sicher in ETFs investierenSelectETF richtet sich an alle, die eigenständig und langfristig Vermögenaufbauen möchten - ohne komplexe Tools. VisualVest stellt dafür eine Vorauswahlvon rund 200 beliebten ETFs bereit, die Nutzer*innen in der VisualVest-Apphandeln können. Upvest ermöglicht die effiziente Entwicklung individuellerInvestmentprodukte und sorgt für eine sichere Abwicklung.Die Vorteile von SelectETF liegen in der Einfachheit der App-Nutzung, dertransparenten Kostenstruktur und der Sicherheit zweier lizenzierterFinanzdienstleister. ETF-Sparpläne und Depotführung sind dauerhaft kostenlos,für Einmalorders fällt regulär eine Gebühr von 0,25 % (mind. 1 EUR, max. 59,90EUR) an - zum Start entfällt diese Ordergebühr bis zum 31. Januar 2026vollständig. Im Fokus des neuen Angebots steht kein kurzfristiger Handel,sondern der langfristige und diversifizierte Vermögensaufbau mit ETFs."Viele Menschen möchten heute eigenverantwortlich investieren, werden aber vonzu komplizierten Lösungen am Markt abgeschreckt", so Katja Speck,Geschäftsführerin von VisualVest. "Mit SelectETF bieten wir gemeinsam mitunserem Partner Upvest einen einfachen, sicheren und transparenten Zugang zumKapitalmarkt. Grundlage sind breit gestreute ETFs und eine App, dieBenutzerfreundlichkeit statt Überforderung bietet."Zuverlässige Infrastruktur für den ETF-HandelUpvest stellt VisualVest seine lizenzierte Infrastruktur für Handel, Abwicklungund Verwahrung zur Verfügung und ermöglicht damit einen unabhängigen ETF-Handelauf einer etablierten Plattform."Wir sind stolz darauf, SelectETF von VisualVest mit unserer Investment-API zuermöglichen. Gemeinsam machen wir unabhängiges ETF-Investieren so einfach undsicher wie möglich - ohne dabei auf die Tiefe und Flexibilität zu verzichten,die heutige Privatanleger erwarten. Dieser Launch ist ein weiteres großartiges