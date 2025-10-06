VisualVest steigt in den direkten ETF-Handel ein - mit Infrastruktur von Upvest (FOTO)
Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Key Facts auf einen Blick:
- Produktneuheit: VisualVest ermöglicht erstmals eigenständigen ETF-Handel per
App
- Technologie-Partner: Upvest liefert Investment-API und deckt dabei alle
Bereiche des Wertpapierhandels, der Abwicklung und der Verwahrung ab
- Einfacher, sicherheitsorientierter Einstieg mit Ausrichtung auf langfristigen
Vermögensaufbau
- Ab sofort verfügbar: für Neu- und Bestandskund*innen (iOS & Android)
VisualVest, 100-prozentige Tochtergesellschaft von Union Investment, erweitert
sein Angebot: Mit SelectETF können Nutzer*innen ab sofort eigenständig ETFs
handeln. Die technologische Basis wird vom Berliner FinTech Upvest
bereitgestellt, das über seine Investment-API die Infrastruktur bereitstellt.
Transparent und sicher in ETFs investieren
SelectETF richtet sich an alle, die eigenständig und langfristig Vermögen
aufbauen möchten - ohne komplexe Tools. VisualVest stellt dafür eine Vorauswahl
von rund 200 beliebten ETFs bereit, die Nutzer*innen in der VisualVest-App
handeln können. Upvest ermöglicht die effiziente Entwicklung individueller
Investmentprodukte und sorgt für eine sichere Abwicklung.
Die Vorteile von SelectETF liegen in der Einfachheit der App-Nutzung, der
transparenten Kostenstruktur und der Sicherheit zweier lizenzierter
Finanzdienstleister. ETF-Sparpläne und Depotführung sind dauerhaft kostenlos,
für Einmalorders fällt regulär eine Gebühr von 0,25 % (mind. 1 EUR, max. 59,90
EUR) an - zum Start entfällt diese Ordergebühr bis zum 31. Januar 2026
vollständig. Im Fokus des neuen Angebots steht kein kurzfristiger Handel,
sondern der langfristige und diversifizierte Vermögensaufbau mit ETFs.
"Viele Menschen möchten heute eigenverantwortlich investieren, werden aber von
zu komplizierten Lösungen am Markt abgeschreckt", so Katja Speck,
Geschäftsführerin von VisualVest. "Mit SelectETF bieten wir gemeinsam mit
unserem Partner Upvest einen einfachen, sicheren und transparenten Zugang zum
Kapitalmarkt. Grundlage sind breit gestreute ETFs und eine App, die
Benutzerfreundlichkeit statt Überforderung bietet."
Zuverlässige Infrastruktur für den ETF-Handel
Upvest stellt VisualVest seine lizenzierte Infrastruktur für Handel, Abwicklung
und Verwahrung zur Verfügung und ermöglicht damit einen unabhängigen ETF-Handel
auf einer etablierten Plattform.
"Wir sind stolz darauf, SelectETF von VisualVest mit unserer Investment-API zu
ermöglichen. Gemeinsam machen wir unabhängiges ETF-Investieren so einfach und
sicher wie möglich - ohne dabei auf die Tiefe und Flexibilität zu verzichten,
die heutige Privatanleger erwarten. Dieser Launch ist ein weiteres großartiges
