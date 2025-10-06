    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWebull Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Webull Corporation
    VisualVest steigt in den direkten ETF-Handel ein - mit Infrastruktur von Upvest (FOTO)

    Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Key Facts auf einen Blick:

    - Produktneuheit: VisualVest ermöglicht erstmals eigenständigen ETF-Handel per
    App
    - Technologie-Partner: Upvest liefert Investment-API und deckt dabei alle
    Bereiche des Wertpapierhandels, der Abwicklung und der Verwahrung ab
    - Einfacher, sicherheitsorientierter Einstieg mit Ausrichtung auf langfristigen
    Vermögensaufbau
    - Ab sofort verfügbar: für Neu- und Bestandskund*innen (iOS & Android)

    VisualVest, 100-prozentige Tochtergesellschaft von Union Investment, erweitert
    sein Angebot: Mit SelectETF können Nutzer*innen ab sofort eigenständig ETFs
    handeln. Die technologische Basis wird vom Berliner FinTech Upvest
    bereitgestellt, das über seine Investment-API die Infrastruktur bereitstellt.

    Transparent und sicher in ETFs investieren

    SelectETF richtet sich an alle, die eigenständig und langfristig Vermögen
    aufbauen möchten - ohne komplexe Tools. VisualVest stellt dafür eine Vorauswahl
    von rund 200 beliebten ETFs bereit, die Nutzer*innen in der VisualVest-App
    handeln können. Upvest ermöglicht die effiziente Entwicklung individueller
    Investmentprodukte und sorgt für eine sichere Abwicklung.

    Die Vorteile von SelectETF liegen in der Einfachheit der App-Nutzung, der
    transparenten Kostenstruktur und der Sicherheit zweier lizenzierter
    Finanzdienstleister. ETF-Sparpläne und Depotführung sind dauerhaft kostenlos,
    für Einmalorders fällt regulär eine Gebühr von 0,25 % (mind. 1 EUR, max. 59,90
    EUR) an - zum Start entfällt diese Ordergebühr bis zum 31. Januar 2026
    vollständig. Im Fokus des neuen Angebots steht kein kurzfristiger Handel,
    sondern der langfristige und diversifizierte Vermögensaufbau mit ETFs.

    "Viele Menschen möchten heute eigenverantwortlich investieren, werden aber von
    zu komplizierten Lösungen am Markt abgeschreckt", so Katja Speck,
    Geschäftsführerin von VisualVest. "Mit SelectETF bieten wir gemeinsam mit
    unserem Partner Upvest einen einfachen, sicheren und transparenten Zugang zum
    Kapitalmarkt. Grundlage sind breit gestreute ETFs und eine App, die
    Benutzerfreundlichkeit statt Überforderung bietet."

    Zuverlässige Infrastruktur für den ETF-Handel

    Upvest stellt VisualVest seine lizenzierte Infrastruktur für Handel, Abwicklung
    und Verwahrung zur Verfügung und ermöglicht damit einen unabhängigen ETF-Handel
    auf einer etablierten Plattform.

    "Wir sind stolz darauf, SelectETF von VisualVest mit unserer Investment-API zu
    ermöglichen. Gemeinsam machen wir unabhängiges ETF-Investieren so einfach und
    sicher wie möglich - ohne dabei auf die Tiefe und Flexibilität zu verzichten,
    die heutige Privatanleger erwarten. Dieser Launch ist ein weiteres großartiges
