Bizcap weitet Kreditvergabe in Deutschland aus, um schnelle Finanzierung für KMU zu beschleunigen

Bizcap wurde 2019 gegründet und hat sich schnell in Australien, Neuseeland, Singapur und dem Vereinigten Königreich etabliert. Nach dem Start in Luxemburg Anfang des Jahres bringt Bizcap sein Cashflow-freundliches Finanzierungsmodell nun auch nach Deutschland und ermöglicht den hiesigen KMU den schnellen und einfachen Zugang zu Kapital.

MÜNCHEN, 6.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bizcap, einer der am schnellsten wachsenden alternativen Kreditgeber für Unternehmen, hat angekündigt, im Rahmen der strategischen europäischen Expansion des Unternehmens die Kreditvergabe in Deutschland auszuweiten. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Bizcap, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weltweit mit schnellen, flexiblen und transparenten Finanzierungslösungen zu versorgen.

Über sein deutsches Angebot wird Bizcap Darlehen zwischen 5.000 und 500.000 Euro bereitstellen, wobei die Entscheidung über die Genehmigung innerhalb von nur 24 Stunden und die Finanzierung am nächsten Tag erfolgt.

Bizcap bietet Unternehmen die Möglichkeit, Kredite täglich oder wöchentlich zurückzuzahlen, und bietet erhebliche Vorfälligkeitsrabatte von bis zu 65 %. Die Anträge erfordern nur einen minimalen Papieraufwand, so dass sich die Unternehmen auf ihr Wachstum konzentrieren können und nicht auf die Bürokratie.

Albert Gahfi, Co-CEO von Bizcap Europe, sagte, dass das Angebot von Krediten in Deutschland einen wichtigen Meilenstein darstellt und das Engagement von Bizcap unterstreicht, seine Präsenz in ganz Europa auszubauen.

"Die Ausweitung der Kreditvergabe in Deutschland ist ein natürlicher nächster Schritt, da wir unser bewährtes Finanzierungsmodell auf neue Märkte ausweiten", sagte er.

"Wir haben auf Märkten wie Australien, Neuseeland, Singapur, dem Vereinigten Königreich und seit kurzem auch in Luxemburg, wo unsere schnelle und flexible Finanzierung Tausenden von KMU zum Erfolg verholfen hat, enorme Erfolge erzielt. Unser Ziel ist es, deutschen Unternehmen dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen, und gleichzeitig die Rolle von Bizcap als zuverlässiger Partner für KMU in ganz Europa weiter zu festigen.