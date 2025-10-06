    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    BERENBERG stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Während Juventus Turin eine größere Marke sei und über einen wertvolleren Kader verfüge, erziele Borussia Dortmund höhere Einnahmen und sei ein besser geführter Verein mit einem Geschäftsmodell, das nachhaltige Gewinne erwirtschaften könne, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Vergleichsstudie. Zudem bleibe das BVB-Papier die günstigere Option und daher seine bevorzugte Fußballaktie./edh/gl

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 3,58EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Trion Reid
    Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 5
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



