Kaum verändert - 'Investoren fahren auf Sicht'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach seiner starken Vorwoche wenig verändert in den Montag gestartet. Kurz nach der Xetra-Eröffnung notierte der deutsche Leitindex knapp im Plus bei 24.366 Punkten. Bereits am Freitag hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich nur wenig getan.

In den Oktober war der Dax nach dem lethargischen September mustergültig gestartet. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt.