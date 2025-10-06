ANALYSE-FLASH
RBC belässt Hannover Rück auf 'Outperform' - Ziel 295 Euro
- RBC belässt Hannover Rück auf "Outperform" mit 295 Euro.
- Höhere Ausschüttungsquote, keine Sonderdividenden mehr.
- Dividendenrendite über Munich Re, gleich wie Swiss Re.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Dass der Rückversicherer die reguläre Ausschüttungsquote angehoben habe und dafür keine regelmäßigen Sonderdividenden mehr zahlen wolle, dürfte die Konsensschätzung für 2025 um 11 Prozent steigen lassen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Dividendenrendite steige dadurch über die von Konkurrent Munich Re und erreiche das Niveau von Swiss Re./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 263,6 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +1,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,60 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 309,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von +6,63 %/+27,57 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 295 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hannover Rueck - 840221 - DE0008402215
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hannover Rueck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schöne Faktenlage aus heutiger Meldung, Quelle:
Hannover Rück rechnet in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2026 mit anhaltend attraktivem Marktumfeld
- Starke Nachfrage nach hochwertigem und verlässlichem Rückversicherungsschutz
- Zunehmender Wettbewerb in einem weiter attraktiven Marktumfeld
- Qualität des Geschäfts bleibt auf gutem Niveau
- Hannover Rück geht von stabilen bis leicht rückläufigen Rückversicherungspreisen in ihrem Geschäft aus
- Konditionen und Selbstbehalte auf unverändert gutem Niveau
- Hannover Rück ist gut positioniert für weiteres profitables Wachstum