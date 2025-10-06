RBC belässt Hannover Rück auf 'Outperform' - Ziel 295 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 263,6 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +1,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,60 Mrd..

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 309,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von +6,63 %/+27,57 % bedeutet.