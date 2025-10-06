    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Hannover Rück auf 'Outperform' - Ziel 295 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Hannover Rück auf "Outperform" mit 295 Euro.
    • Höhere Ausschüttungsquote, keine Sonderdividenden mehr.
    • Dividendenrendite über Munich Re, gleich wie Swiss Re.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Hannover Rück auf 'Outperform' - Ziel 295 Euro
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Dass der Rückversicherer die reguläre Ausschüttungsquote angehoben habe und dafür keine regelmäßigen Sonderdividenden mehr zahlen wolle, dürfte die Konsensschätzung für 2025 um 11 Prozent steigen lassen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Dividendenrendite steige dadurch über die von Konkurrent Munich Re und erreiche das Niveau von Swiss Re./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:45 / EDT

    
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    

    ISIN:DE0008402215WKN:840221

     

    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 295 Euro

    1 im Artikel enthaltener Wert
