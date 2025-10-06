ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro
- Jefferies stuft Redcare Pharmacy auf "Buy" ein.
- Kursziel von 150 Euro nach Quartalsverbesserung.
- Jahresziele bestätigt, Vertrauen am Markt soll steigen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Reaktion. Die Jahresziele habe die Online-Apotheke bestätigt und gehe damit von einem noch stärkeren Schlussquartal aus. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands sollten die Zahlen wieder für etwas Vertrauen am Markt sorgen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,36 % und einem Kurs von 85,90 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +3,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 168,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -2,15 %/+155,37 % bedeutet.
