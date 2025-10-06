Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,36 % und einem Kurs von 85,90 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +3,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 168,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -2,15 %/+155,37 % bedeutet.