Redcare Pharmacy - Aktie geht steil - 06.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie steigt um +9,34 % auf 85,75€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten Verluste von -18,91 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -40,62 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,92 % 1 Monat +7,68 % 3 Monate -18,91 % 1 Jahr -42,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Umsatzentwicklung von Redcare Pharmacy, die das Umsatzziel für 2025 möglicherweise übertreffen könnte. Die vorläufigen Q3/2025-Zahlen zeigen einen Anstieg von über 5 %, und die Ganzjahresprognose wurde bestätigt. Teilnehmer erwarten, dass der Herbst mit steigenden Erkrankungen den Umsatz weiter ankurbeln könnte, was auch die Möglichkeit eines Short-Squeezes eröffnet. Zudem hat die Deutsche Bank ein Kursziel von 214 EUR ausgegeben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,78 Mrd.EUR wert.

Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal …

Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Sell" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe dank der Wiederaufnahme von Rabatten in Deutschland ein elfprozentiges Wachstum mit E-Rezepten …

Der Dax dürfte nach seiner starken Vorwoche wenig verändert in den Montag starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.405 Punkte. Bereits am Freitag hatte sich im …

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.