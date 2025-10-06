    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1835 Euro

    • Jefferies bleibt bei "Buy" für Adyen, Kursziel 1835 Euro.
    • Trends im Q3 spielen vor Kapitalmarkttagen keine Rolle.
    • Positives Chance/Risiko-Verhältnis für Adyen im Q3.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Angesichts bevorstehender Kapitalmarkttage der wichtigsten Zahlungsdienstleister dürften die Trends im dritten Quartal eher eine untergeordnete Rolle spielen, schrieb Hannes Leitner in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Adyen sieht er für das dritte Quartal ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET

    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 1.448 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +5,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 45,57 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.988,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +17,53 %/+69,39 % bedeutet.


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
