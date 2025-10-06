Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1835 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 1.448 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +5,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 45,57 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.988,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +17,53 %/+69,39 % bedeutet.