JPMorgan hebt Ziel für ASML auf 1000 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 890,8 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +7,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,37 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 350,59 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 850,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00EUR was eine Bandbreite von -28,19 %/+12,21 % bedeutet.