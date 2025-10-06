    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für ASML auf 1000 Euro - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt ASML-Kursziel auf 1000 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" für ASML-Aktien.
    • Robuster Geschäftszyklus bietet weiteres Wachstumspotenzial.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 822 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sehe Luft für weitere Kursgewinne, auch wenn die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters in den vergangenen zwei Monaten um fast die Hälfte zugelegt habe, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte verwies auf den robusten Geschäftszyklus bei Speicherchips, der erhebliches Wachstumspotenzial beinhalte./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 17:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 890,8 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +7,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 350,59 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 850,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00EUR was eine Bandbreite von -28,19 %/+12,21 % bedeutet.


