SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026 kürt Top-Beratung / Testsieger in der Baufinanzierung / Beste Banken in der Immobilienfinanzierung gesucht und gefunden! (FOTO)

Herrsching am Ammersee (ots) - Die Immobilienfinanzierung zählt zu den

beratungsintensivsten Finanzdienstleistungen. Mit dem Bankentest "SEHR GUT in

der Baufinanzierung 2026" bietet die Gesellschaft für Qualitätsprüfung

Bankkunden erneut eine verlässliche Orientierung, um aus dem vielfältigen

Angebot den passenden regionalen Finanzierungspartner auszuwählen.



Der Wohntraum der Deutschen





Der Traum von den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen nach wie vor die

größte Investition ihres Lebens. Etwa jeder zweite Deutsche lebt im eigenen

Zuhause. Ein Eigenheim, das häufig nicht nur Sicherheit und Unabhängigkeit

bedeutet, sondern auch als "Betongold" gilt. Vermietet dient es als zusätzliche

Einkommensquelle, selbst genutzt schützt es im Alter vor steigenden Wohnkosten.

Damit diese Anlage- und Vorsorgestrategie langfristig trägt, ist eine

individuelle, ganzheitliche und qualitativ hochwertige Beratung entscheidend.



Auf der Suche nach einer Baufinanzierung bzw. Immobilienfinanzierung



Die Finanzierung privater Wohnimmobilien wird in Deutschland maßgeblich von

Regionalbanken getragen. Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Kreditbanken

zählen zu den wichtigsten Partnern für Bauherren und Käufer. Für Verbraucher ist

es jedoch schwierig einzuschätzen, ob die in der Filiale bzw. von der Bank vor

Ort angebotenen Leistungen tatsächlich optimal zum persönlichen Bedarf passen.

Genau hier setzt der Bankentest an. Die Auszeichnung "SEHR GUT in der

Baufinanzierung" unterstützt Verbraucher bei der Auswahl eines starken und

ausgezeichneten Finanzierungspartners vor Ort.



Ausgezeichnete Banken als Finanzierungspartner vor Ort



Die Wahl der besten Dienstleister im Bereich Baufinanzierungsberatung ist eng

verknüpft mit dem etablierten Bankentest "BESTE BANK vor Ort" . Grundlage der

Auszeichnung 2026 sind mehr als 200 Beratungsgespräche zum Thema

Baufinanzierung, die im Jahr 2025 (von Januar bis September) in Regionalbanken

in ganz Deutschland durchgeführt wurden. Dabei kamen ausschließlich Tester mit

bankspezifischer Ausbildung zum Einsatz, die anhand eines realistischen

Kundenprofils und eines standardisierten Frage- und Analysebogens gearbeitet

haben.



Die ganzheitliche Beratung als besondere Hürde



Im Zentrum stand die Frage: Wie ganzheitlich beraten Banken ihre Kunden?



Bewertet wurde nicht nur die Machbarkeit der Finanzierung selbst, sondern auch,

ob die getesteten Banken flankierende und wesentliche Themen wie

Einkommensabsicherung (z. B. Krankentagegeld oder

Berufsunfähigkeitsversicherung), Todesfallabsicherung oder Altersvorsorge

berücksichtigt haben. Eine exzellente Beratung umfasst also mehr als

Zinsbindung, Laufzeit oder ein KfW-Darlehen. Sie stellt die langfristige

finanzielle Stabilität des Kunden in den Mittelpunkt.



Das Gesamturteil bezieht auch den digitalen Ersteindruck mit ein



Neben Service- und Beratungsqualität fließt in den Bankentest auch der

"Digital-Check" mit ein. Dieser analysiert, welchen Ersteindruck Verbraucher

über die jeweilige Website gewinnen. Die Spanne reicht von der

Informationsvielfalt zum Thema Baufinanzierung über die Vielfalt der Kontaktwege

bis hin zu digitalen Services wie bspw. einer Checkliste oder auch eine

Online-Finanzierungsanfrage.



Aktuelle Ergebnisse



Mit dem Test "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" setzt die Gesellschaft für

Qualitätsprüfung den Standard für Beratungsqualität und gibt Verbrauchern eine

klare Orientierung auf ihrem Weg in das eigene Zuhause.



Landingpage "Baufinanzierung"

(https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/bankentest-baufinanzierung/)

mit allen Beiträgen, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest im Bereich

Immobilienfinanzierung.



Ergebnisbericht

(https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/sehrgutebaufi2026/) mit den

Top-Banken je Bundesland bzw. Region.



