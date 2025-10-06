    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026 kürt Top-Beratung / Testsieger in der Baufinanzierung / Beste Banken in der Immobilienfinanzierung gesucht und gefunden! (FOTO)

    Herrsching am Ammersee (ots) - Die Immobilienfinanzierung zählt zu den
    beratungsintensivsten Finanzdienstleistungen. Mit dem Bankentest "SEHR GUT in
    der Baufinanzierung 2026" bietet die Gesellschaft für Qualitätsprüfung
    Bankkunden erneut eine verlässliche Orientierung, um aus dem vielfältigen
    Angebot den passenden regionalen Finanzierungspartner auszuwählen.

    Der Wohntraum der Deutschen

    Der Traum von den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen nach wie vor die
    größte Investition ihres Lebens. Etwa jeder zweite Deutsche lebt im eigenen
    Zuhause. Ein Eigenheim, das häufig nicht nur Sicherheit und Unabhängigkeit
    bedeutet, sondern auch als "Betongold" gilt. Vermietet dient es als zusätzliche
    Einkommensquelle, selbst genutzt schützt es im Alter vor steigenden Wohnkosten.
    Damit diese Anlage- und Vorsorgestrategie langfristig trägt, ist eine
    individuelle, ganzheitliche und qualitativ hochwertige Beratung entscheidend.

    Auf der Suche nach einer Baufinanzierung bzw. Immobilienfinanzierung

    Die Finanzierung privater Wohnimmobilien wird in Deutschland maßgeblich von
    Regionalbanken getragen. Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Kreditbanken
    zählen zu den wichtigsten Partnern für Bauherren und Käufer. Für Verbraucher ist
    es jedoch schwierig einzuschätzen, ob die in der Filiale bzw. von der Bank vor
    Ort angebotenen Leistungen tatsächlich optimal zum persönlichen Bedarf passen.
    Genau hier setzt der Bankentest an. Die Auszeichnung "SEHR GUT in der
    Baufinanzierung" unterstützt Verbraucher bei der Auswahl eines starken und
    ausgezeichneten Finanzierungspartners vor Ort.

    Ausgezeichnete Banken als Finanzierungspartner vor Ort

    Die Wahl der besten Dienstleister im Bereich Baufinanzierungsberatung ist eng
    verknüpft mit dem etablierten Bankentest "BESTE BANK vor Ort" . Grundlage der
    Auszeichnung 2026 sind mehr als 200 Beratungsgespräche zum Thema
    Baufinanzierung, die im Jahr 2025 (von Januar bis September) in Regionalbanken
    in ganz Deutschland durchgeführt wurden. Dabei kamen ausschließlich Tester mit
    bankspezifischer Ausbildung zum Einsatz, die anhand eines realistischen
    Kundenprofils und eines standardisierten Frage- und Analysebogens gearbeitet
    haben.

    Die ganzheitliche Beratung als besondere Hürde

    Im Zentrum stand die Frage: Wie ganzheitlich beraten Banken ihre Kunden?

    Bewertet wurde nicht nur die Machbarkeit der Finanzierung selbst, sondern auch,
    ob die getesteten Banken flankierende und wesentliche Themen wie
    Einkommensabsicherung (z. B. Krankentagegeld oder
    Berufsunfähigkeitsversicherung), Todesfallabsicherung oder Altersvorsorge
    berücksichtigt haben. Eine exzellente Beratung umfasst also mehr als
    Zinsbindung, Laufzeit oder ein KfW-Darlehen. Sie stellt die langfristige
    finanzielle Stabilität des Kunden in den Mittelpunkt.

    Das Gesamturteil bezieht auch den digitalen Ersteindruck mit ein

    Neben Service- und Beratungsqualität fließt in den Bankentest auch der
    "Digital-Check" mit ein. Dieser analysiert, welchen Ersteindruck Verbraucher
    über die jeweilige Website gewinnen. Die Spanne reicht von der
    Informationsvielfalt zum Thema Baufinanzierung über die Vielfalt der Kontaktwege
    bis hin zu digitalen Services wie bspw. einer Checkliste oder auch eine
    Online-Finanzierungsanfrage.

    Aktuelle Ergebnisse

    Mit dem Test "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" setzt die Gesellschaft für
    Qualitätsprüfung den Standard für Beratungsqualität und gibt Verbrauchern eine
    klare Orientierung auf ihrem Weg in das eigene Zuhause.

    Landingpage "Baufinanzierung"
    (https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/bankentest-baufinanzierung/)
    mit allen Beiträgen, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest im Bereich
    Immobilienfinanzierung.

    Ergebnisbericht
    (https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/sehrgutebaufi2026/) mit den
    Top-Banken je Bundesland bzw. Region.

    Pressekontakt:

    Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

    Kai Fürderer
    Mitglied der Geschäftsleitung

    mobil: 0171/76 09 162
    phone: 08152/39 616 97
    mail: mailto:kai.fuerderer@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de

    Büro- bzw. Postadresse: Pilsenseestraße 29, 82211 Herrsching am Ammersee

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121047/6131445
    OTS: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH




