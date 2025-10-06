SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026 kürt Top-Beratung / Testsieger in der Baufinanzierung / Beste Banken in der Immobilienfinanzierung gesucht und gefunden! (FOTO)
Herrsching am Ammersee (ots) - Die Immobilienfinanzierung zählt zu den
beratungsintensivsten Finanzdienstleistungen. Mit dem Bankentest "SEHR GUT in
der Baufinanzierung 2026" bietet die Gesellschaft für Qualitätsprüfung
Bankkunden erneut eine verlässliche Orientierung, um aus dem vielfältigen
Angebot den passenden regionalen Finanzierungspartner auszuwählen.
Der Wohntraum der Deutschen
Der Wohntraum der Deutschen
Der Traum von den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen nach wie vor die
größte Investition ihres Lebens. Etwa jeder zweite Deutsche lebt im eigenen
Zuhause. Ein Eigenheim, das häufig nicht nur Sicherheit und Unabhängigkeit
bedeutet, sondern auch als "Betongold" gilt. Vermietet dient es als zusätzliche
Einkommensquelle, selbst genutzt schützt es im Alter vor steigenden Wohnkosten.
Damit diese Anlage- und Vorsorgestrategie langfristig trägt, ist eine
individuelle, ganzheitliche und qualitativ hochwertige Beratung entscheidend.
Auf der Suche nach einer Baufinanzierung bzw. Immobilienfinanzierung
Die Finanzierung privater Wohnimmobilien wird in Deutschland maßgeblich von
Regionalbanken getragen. Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Kreditbanken
zählen zu den wichtigsten Partnern für Bauherren und Käufer. Für Verbraucher ist
es jedoch schwierig einzuschätzen, ob die in der Filiale bzw. von der Bank vor
Ort angebotenen Leistungen tatsächlich optimal zum persönlichen Bedarf passen.
Genau hier setzt der Bankentest an. Die Auszeichnung "SEHR GUT in der
Baufinanzierung" unterstützt Verbraucher bei der Auswahl eines starken und
ausgezeichneten Finanzierungspartners vor Ort.
Ausgezeichnete Banken als Finanzierungspartner vor Ort
Die Wahl der besten Dienstleister im Bereich Baufinanzierungsberatung ist eng
verknüpft mit dem etablierten Bankentest "BESTE BANK vor Ort" . Grundlage der
Auszeichnung 2026 sind mehr als 200 Beratungsgespräche zum Thema
Baufinanzierung, die im Jahr 2025 (von Januar bis September) in Regionalbanken
in ganz Deutschland durchgeführt wurden. Dabei kamen ausschließlich Tester mit
bankspezifischer Ausbildung zum Einsatz, die anhand eines realistischen
Kundenprofils und eines standardisierten Frage- und Analysebogens gearbeitet
haben.
Die ganzheitliche Beratung als besondere Hürde
Im Zentrum stand die Frage: Wie ganzheitlich beraten Banken ihre Kunden?
Bewertet wurde nicht nur die Machbarkeit der Finanzierung selbst, sondern auch,
ob die getesteten Banken flankierende und wesentliche Themen wie
Einkommensabsicherung (z. B. Krankentagegeld oder
Berufsunfähigkeitsversicherung), Todesfallabsicherung oder Altersvorsorge
berücksichtigt haben. Eine exzellente Beratung umfasst also mehr als
Zinsbindung, Laufzeit oder ein KfW-Darlehen. Sie stellt die langfristige
finanzielle Stabilität des Kunden in den Mittelpunkt.
Das Gesamturteil bezieht auch den digitalen Ersteindruck mit ein
Neben Service- und Beratungsqualität fließt in den Bankentest auch der
"Digital-Check" mit ein. Dieser analysiert, welchen Ersteindruck Verbraucher
über die jeweilige Website gewinnen. Die Spanne reicht von der
Informationsvielfalt zum Thema Baufinanzierung über die Vielfalt der Kontaktwege
bis hin zu digitalen Services wie bspw. einer Checkliste oder auch eine
Online-Finanzierungsanfrage.
Aktuelle Ergebnisse
Mit dem Test "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" setzt die Gesellschaft für
Qualitätsprüfung den Standard für Beratungsqualität und gibt Verbrauchern eine
klare Orientierung auf ihrem Weg in das eigene Zuhause.
Landingpage "Baufinanzierung"
(https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/bankentest-baufinanzierung/)
mit allen Beiträgen, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest im Bereich
Immobilienfinanzierung.
Ergebnisbericht
(https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/sehrgutebaufi2026/) mit den
Top-Banken je Bundesland bzw. Region.
Pressekontakt:
Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH
Kai Fürderer
Mitglied der Geschäftsleitung
mobil: 0171/76 09 162
phone: 08152/39 616 97
mail: mailto:kai.fuerderer@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de
Büro- bzw. Postadresse: Pilsenseestraße 29, 82211 Herrsching am Ammersee
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121047/6131445
OTS: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH
