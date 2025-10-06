161,8 Prozent Fibo im Fokus

Die konservative Sanae Takaichi wurde zur Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewählt, wodurch ihr der Premierministerposten zugeschrieben werden könnte. Unter ihrer Führung dürfte die Regierung die Staatsausgaben und die Verschuldung erhöhen und den Druck auf die Bank of Japan erhöhen, die Zinsen niedrig zu halten. Zu den größten Gewinnern zählten Rüstungsaktien, während Bankentitel angesichts der drohenden niedrigeren Zinsen das Nachsehen hatten.

Nach erfolgreicher Auflösung der Schiebephase der letzten Monate um 42.426 Punkten Ende Sommer dieses Jahres setze sich der Nikkei 225 Index in Richtung des 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracements und damit den nächsten Projektionsziel bei 46.870 Punkten in Bewegung. Die politische Entwicklung hievte das Barometer in der Spitze auf 48.150 Punkte, womit nun eine weitere Kaufwelle an das 161,8 % Fibo bei 49.615 Punkten erwartet und für ein Long-Investment genutzt werden kann. Später aber könnte es zu einem Kurslückenschluss mit entsprechendem Korrekturpotenzial zurück auf 45.778 Punkte kommen. Im Rahmen einer größeren Konsolidierung wären sogar Abschläge auf 42.426 Punkte nach Abarbeitung aller Kursziele auf der Oberseite denkbar. Im Anschluss könnte die Rallye wieder in ungeahnte Höhen reichen.

Nikkei 225 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Der erfolgreiche Ausbruch über das 138,2 % Fibo bei 46.870 Punkten kann für ein unmittelbares Long-Investment mit einem Ziel bei 49.615 Punkten genutzt werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DU289S würde sich hieraus eine Renditechance von 30 Prozent ergeben, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,20 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 46.435 Punkten aber nicht überschreiten. Im Schein käme dies einem möglichen Stopp-Kurs von 2,29 Euro gleich. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Tage bis Wochen zwingend einplanen, ehe die Handelsidee vollständig aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU289S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,24 - 2,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 42.544,5808 Punkte Basiswert: Nikkei 225 Index KO-Schwelle: 42.544,5808 Punkte akt. Kurs Basiswert: 42.944,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4,20 Euro Hebel: 8,38 Kurschance: + 30 Prozent Börse Frankfurt

