KI-Champion: Darum heben Analysten diese Aktie auf Turbo

Die Grundlage für den Optimismus liefern außergewöhnlich starke Geschäftszahlen. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte Micron den Umsatz um 49 Prozent auf 37,38 Milliarden US-Dollar. Im vierten Quartal wurden 11,32 Milliarden US-Dollar erreicht, ein Plus von 46 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 1,30 auf 8,29 Dollar. Vor allem die Data-Center-Sparte hat sich als Wachstumsmotor etabliert und machte mehr als die Hälfte des Jahresumsatzes aus.

Die Investmentbank Morgan Stanley hob die Bewertung von "Equalweight" auf "Overweight" an und erhöhte das Kursziel deutlich von 160 auf 220 US-Dollar. Damit sehen die Analysten trotz der bereits überragenden Kursperformance weiteres Aufwärtspotenzial.

Besonders dynamisch entwickelt sich der Bereich High Bandwidth Memory (HBM). Diese Produkte erzielten 2025 mehr als 10 Milliarden US-Dollar Umsatz – ein Vielfaches des Vorjahres. Mit der Auslieferung von HBM4-Mustern setzt Micron zudem neue technologische Standards.

Analysten heben Kursziele an

Laut Morgan Stanley dürften vor allem die Preise für DRAM-Speicherchips weiter steigen. Branchenkontakte erwarten zweistellige Preissteigerungen sowohl für das laufende Quartal als auch für den Jahresauftakt 2026. Dies könnte die Margen von Micron noch stärker anheben, als bisher im Markt eingepreist ist.

Die Bank sieht daher eine zu konservative Bewertung in den aktuellen Prognosen. Auch andere Analystenhäuser haben reagiert: Piper Sandler erhöhte das Ziel auf 200 US-Dollar, Rosenblatt sogar auf 250 US-Dollar, UBS auf 195 US-Dollar und TD Cowen ebenfalls auf 200 US-Dollar. Damit wächst der Konsens, dass die Aktie auch nach dem starken Anstieg nahe dem 52-Wochen-Hoch noch Potenzial bietet.

Bewertung und Ausblick

Aktuell wird Micron mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 24,75 bewertet – angesichts des dynamischen Wachstums und der Preismacht im DRAM- und HBM-Geschäft kein überhöhter Wert. Die Prognose für das erste Quartal 2026 liegt bei bis zu 12,8 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn von 3,90 US-Dollar je Aktie – weit über den Markterwartungen.

Die Hochstufung durch Morgan Stanley unterstreicht, dass der Markt die Bedeutung von Microns technologischem Vorsprung und die anhaltend hohe KI-Nachfrage womöglich noch nicht vollständig eingepreist hat. Anleger müssen zwar mit Volatilität rechnen, doch die strategische Positionierung des Unternehmens spricht dafür, dass der Höhenflug noch nicht zu Ende ist.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 167,0EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.