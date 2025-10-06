    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Börsen Start Update

    Börsenstart Europa - 06.10. - CAC 40 schwach -1,69 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 24.305,25 PKT und fällt um -0,23 %.
    Top-Werte: Hannover Rueck +2,26 %, Münchener Rück +1,52 %, Scout24 +0,86 %
    Flop-Werte: Deutsche Bank -1,88 %, Daimler Truck Holding -1,46 %, Infineon Technologies -1,39 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:56) bei 30.865,94 PKT und fällt um -0,21 %.
    Top-Werte: Redcare Pharmacy +7,52 %, flatexDEGIRO +4,18 %, ThyssenKrupp +2,84 %
    Flop-Werte: Wacker Chemie -2,30 %, Jungheinrich -1,84 %, Lanxess -1,81 %

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:57) bei 3.729,10 PKT und fällt um -0,14 %.
    Top-Werte: freenet +0,87 %, Deutsche Telekom +0,76 %, United Internet +0,63 %
    Flop-Werte: ATOSS Software -2,14 %, Elmos Semiconductor -2,04 %, Nagarro -1,84 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.605,79 PKT und verliert bisher -0,72 %.
    Top-Werte: ASML Holding +1,90 %, Münchener Rück +1,52 %, Inditex +0,87 %
    Flop-Werte: BNP Paribas (A) -5,29 %, Vinci -3,77 %, AXA -3,60 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.731,08 PKT und fällt um -0,92 %.
    Top-Werte: voestalpine +1,46 %, EVN +0,75 %, Lenzing +0,29 %
    Flop-Werte: BAWAG Group -2,21 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,91 %, PORR -1,52 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 12.485,99 PKT und fällt um -0,16 %.
    Top-Werte: Swiss Re +1,03 %, Swisscom +0,72 %, Zurich Insurance Group +0,61 %
    Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,91 %, Sika -0,92 %, Partners Group Holding -0,87 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.930,54 PKT und fällt um -1,69 %.
    Top-Werte: ArcelorMittal +1,23 %, Stellantis +0,03 %, ORANGE -0,15 %
    Flop-Werte: Societe Generale -6,65 %, BNP Paribas (A) -5,29 %, Thales -4,99 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.722,21 PKT und fällt um -0,10 %.
    Top-Werte: Tele2 (B) +2,00 %, AstraZeneca +0,86 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,74 %
    Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,60 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,12 %, Skanska (B) -0,83 %



