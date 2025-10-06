    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsCAC 40 IndexvorwärtsNachrichten zu CAC 40

    Cac 40 fällt - Französischer Premier zurückgetreten

    Für Sie zusammengefasst
    • Rücktritt von Premier Lecornu belastet Aktienmarkt.
    • Cac 40 fiel um 1,5 % auf 7.957,28 Punkte.
    • Politische Unsicherheit drückt Euro-Kurs zum Dollar.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu hat den Aktienmarkt des Landes am Montag belastet. Der Leitindex Cac 40 fiel um rund eineinhalb Prozent auf 7.957,28 Punkte. Die politische Unsicherheit in dem hochverschuldeten und politisch kriselnden Staat nimmt damit wieder zu. Auch der Kurs des Euro geriet zum US-Dollar unter Druck./mis/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
