Frankreichs Premierminister Lecornu tritt zurück
- Frankreichs Premierminister Lecornu tritt zurück.
- Rücktritt wurde von Präsident Macron akzeptiert.
- Élysée-Palast bestätigt die überraschende Entscheidung.
PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu ist überraschend zurückgetreten. Der Premier habe seinen Rücktritt bei Präsident Emmanuel Macron eingereicht und dieser habe ihn angenommen, teilte der Élysée-Palast mit./evs/DP/stk
