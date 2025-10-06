Super-Aktie Palantir?
Itzehoe (ots) - Der Kurs ist mehr als 25 Mal höher als Anfang 2023 - diese Aktie
hat sogar die Entwicklung bei Chip-Produzent Nvidia deutlich übertrumpft. Ihr
Name: Palantir. Anlegern kann Jörg Wiechmann, Geschäftsführer beim Itzehoer
Aktien Club (IAC), sie trotzdem nicht empfehlen.
Gegründet wurde Palantir im Jahr 2003 infolge der Terroranschläge am 11.
September 2001. Ein Teil des Kapitals kam von US-Sicherheitsbehörden, denn
Palantirs Ziel war es, eine Software zu entwickeln, um den zunehmenden
Datenverkehr im Internet zu überwachen und die Datenmengen auszuwerten, um
zukünftige Terroranschläge zu verhindern. "Seither hat die
Palantir-Überwachungssoftware sich zu einem wichtigen Instrument zur Terror- und
Kriminalitätsbekämpfung der US-Regierung entwickelt", so Wiechmann. Aktuell
unterstütze die Software die Ukraine im Krieg gegen Russland: Mithilfe
Künstlicher Intelligenz werden riesige Datenmengen von
Telekommunikationsanbietern, militärischen und privaten Satelliten bis hin zu
Finanzdaten und Social-Media-Diensten ausgewertet.
"Das macht Palantir zu einer Art Big Brother und zu einem Machtinstrument, das
in falschen Händen großen Schaden anrichten könnte", sagt der
IAC-Geschäftsführer, der in einem Podcast, erreichbar über die IAC-Webseite
http://www.iac.de/ , die besondere Rolle und die Agenda des deutschstämmigen
Palantir-Mitgründers Peter Thiel beleuchtet. In Deutschland hätten einige
Bundesländer die Software bereits eingesetzt und von großen Erfolgen berichtet,
auf der anderen Seite stünden die Warnungen der Datenschützer. Zumal Palantir
als US-Konzern wie die anderen großen US-Technologieunternehmen der dortigen
Regierung unter Donald Trump unterstehe - dieser schrecke nicht davor zurück,
diese Macht zu nutzen, betont Wiechmann.
Für Anleger gebe es bei Palantir, obwohl der Konzern prächtig verdiene, aber
einen Haken: Die starke Kursentwicklung habe die Aktie zu einer der aktuell wohl
teuersten weltweit gemacht, erklärt der Experte. "Auf aktuellem Gewinn-Niveau
bräuchte es schlappe 360 Jahre, bis ein Investor seinen Einsatz über die
Firmengewinne zurückverdient hätte." Zum Kauf kann er deshalb nicht raten -
"sehr wohl aber dazu, die Entwicklung rund um KI, Digitalisierung und die damit
verbundene Machtanhäufung bei den Digitalkonzernen kritisch im Auge zu
behalten".
