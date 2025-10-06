Super-Aktie Palantir?

Itzehoe (ots) - Der Kurs ist mehr als 25 Mal höher als Anfang 2023 - diese Aktie

hat sogar die Entwicklung bei Chip-Produzent Nvidia deutlich übertrumpft. Ihr

Name: Palantir. Anlegern kann Jörg Wiechmann, Geschäftsführer beim Itzehoer

Aktien Club (IAC), sie trotzdem nicht empfehlen.



Gegründet wurde Palantir im Jahr 2003 infolge der Terroranschläge am 11.

September 2001. Ein Teil des Kapitals kam von US-Sicherheitsbehörden, denn

Palantirs Ziel war es, eine Software zu entwickeln, um den zunehmenden

Datenverkehr im Internet zu überwachen und die Datenmengen auszuwerten, um

zukünftige Terroranschläge zu verhindern. "Seither hat die

Palantir-Überwachungssoftware sich zu einem wichtigen Instrument zur Terror- und

Kriminalitätsbekämpfung der US-Regierung entwickelt", so Wiechmann. Aktuell

unterstütze die Software die Ukraine im Krieg gegen Russland: Mithilfe

Künstlicher Intelligenz werden riesige Datenmengen von

Telekommunikationsanbietern, militärischen und privaten Satelliten bis hin zu

Finanzdaten und Social-Media-Diensten ausgewertet.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation! Short 204,00€ 1,33 × 12,17 Zum Produkt Long 174,48€ 1,34 × 12,17 Zum Produkt