Berenberg belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Ziel 5 Euro

Der Altmeister kann es noch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 3,545 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 390,25 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +41,44 %/+41,44 % bedeutet.