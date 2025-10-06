ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Ziel 5 Euro
- Berenberg stuft BVB auf "Buy" mit 5 Euro Kursziel ein.
- BVB erzielt höhere Einnahmen als Juventus Turin.
- BVB gilt als besser geführter Verein mit nachhaltigem Modell.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Während Juventus Turin eine größere Marke sei und über einen wertvolleren Kader verfüge, erziele Borussia Dortmund höhere Einnahmen und sei ein besser geführter Verein mit einem Geschäftsmodell, das nachhaltige Gewinne erwirtschaften könne, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Vergleichsstudie. Zudem bleibe das BVB-Papier die günstigere Option und daher seine bevorzugte Fußballaktie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 3,545 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 390,25 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +41,44 %/+41,44 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 5 Euro
