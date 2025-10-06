Motel One übernimmt sieben Flemings Hotels / Die Hotelgruppe will künftig verstärkt durch Akquisitionen wachsen (FOTO)

München (ots) - Die Motel One Group setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort

und übernimmt in zwei Akquisitionen insgesamt sieben Hotels in erstklassigen

Innenstadtlagen in Deutschland und Österreich. Mit den neuen Standorten in

München, Frankfurt, Bremen und Wien stärkt die Gruppe ihre Position in der

DACH-Region nachhaltig.



Die derzeit unter der Marke Flemings betriebenen Hotels werden eine umfassende

Renovierung mit einem kompletten ReDesign unterlaufen, bevor sie 2026 unter den

Marken Motel One und The Cloud One Hotels neu eröffnen. Damit erweitert die

Gruppe gezielt ihr Angebot in hochattraktiven Metropolregionen für

unterschiedliche Zielgruppen.





"Übernahmen werden künftig ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie

sein. Mit gezielten Akquisitionen können wir unser Wachstum in etablierten

Märkten und zentralen Lagen beschleunigen und gleichzeitig unseren Gästen

weiterhin exzellente Standorte mit gewohnt hoher Qualität bieten", erklärt

Stefan Lenze, Co-CEO der Motel One Group.



"Wir haben mit Motel One den richtigen Partner gefunden, um dieses

Hotelportfolio optimal zu repositionieren und das Potential dieser exzellenten

Standorte voll auszuschöpfen", so Filip Blodinger, Geschäftsführer des

Unternehmens Flemings Asset Management, welches die Hotels im Namen der

Eigentümer verwaltet. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die

erfolgreiche Weiterentwicklung dieser Standorte."



Mit gezielten Übernahmen will Motel One das Wachstumstempo erhöhen und die

internationale Präsenz ausbauen. Entscheidend ist dabei, dass jedes Projekt zur

Marke passt und Gästen weiterhin exzellente Lagen sowie das gewohnt hohe

Qualitätsniveau geboten werden.



Die Hotels werden im laufenden Betrieb renoviert. Im Zuge der Übernahmen werden

von der Motel One Group auch die Mitarbeitenden der Flemings Hotels übernommen.

Die Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die

zuständigen Kartellbehörden.



