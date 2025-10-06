Motel One übernimmt sieben Flemings Hotels / Die Hotelgruppe will künftig verstärkt durch Akquisitionen wachsen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots) - Die Motel One Group setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort
    und übernimmt in zwei Akquisitionen insgesamt sieben Hotels in erstklassigen
    Innenstadtlagen in Deutschland und Österreich. Mit den neuen Standorten in
    München, Frankfurt, Bremen und Wien stärkt die Gruppe ihre Position in der
    DACH-Region nachhaltig.

    Die derzeit unter der Marke Flemings betriebenen Hotels werden eine umfassende
    Renovierung mit einem kompletten ReDesign unterlaufen, bevor sie 2026 unter den
    Marken Motel One und The Cloud One Hotels neu eröffnen. Damit erweitert die
    Gruppe gezielt ihr Angebot in hochattraktiven Metropolregionen für
    unterschiedliche Zielgruppen.

    "Übernahmen werden künftig ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie
    sein. Mit gezielten Akquisitionen können wir unser Wachstum in etablierten
    Märkten und zentralen Lagen beschleunigen und gleichzeitig unseren Gästen
    weiterhin exzellente Standorte mit gewohnt hoher Qualität bieten", erklärt
    Stefan Lenze, Co-CEO der Motel One Group.

    "Wir haben mit Motel One den richtigen Partner gefunden, um dieses
    Hotelportfolio optimal zu repositionieren und das Potential dieser exzellenten
    Standorte voll auszuschöpfen", so Filip Blodinger, Geschäftsführer des
    Unternehmens Flemings Asset Management, welches die Hotels im Namen der
    Eigentümer verwaltet. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die
    erfolgreiche Weiterentwicklung dieser Standorte."

    Mit gezielten Übernahmen will Motel One das Wachstumstempo erhöhen und die
    internationale Präsenz ausbauen. Entscheidend ist dabei, dass jedes Projekt zur
    Marke passt und Gästen weiterhin exzellente Lagen sowie das gewohnt hohe
    Qualitätsniveau geboten werden.

    Die Hotels werden im laufenden Betrieb renoviert. Im Zuge der Übernahmen werden
    von der Motel One Group auch die Mitarbeitenden der Flemings Hotels übernommen.
    Die Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die
    zuständigen Kartellbehörden.

