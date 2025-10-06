Motel One übernimmt sieben Flemings Hotels / Die Hotelgruppe will künftig verstärkt durch Akquisitionen wachsen (FOTO)
München (ots) - Die Motel One Group setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort
und übernimmt in zwei Akquisitionen insgesamt sieben Hotels in erstklassigen
Innenstadtlagen in Deutschland und Österreich. Mit den neuen Standorten in
München, Frankfurt, Bremen und Wien stärkt die Gruppe ihre Position in der
DACH-Region nachhaltig.
Die derzeit unter der Marke Flemings betriebenen Hotels werden eine umfassende
Renovierung mit einem kompletten ReDesign unterlaufen, bevor sie 2026 unter den
Marken Motel One und The Cloud One Hotels neu eröffnen. Damit erweitert die
Gruppe gezielt ihr Angebot in hochattraktiven Metropolregionen für
unterschiedliche Zielgruppen.
"Übernahmen werden künftig ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie
sein. Mit gezielten Akquisitionen können wir unser Wachstum in etablierten
Märkten und zentralen Lagen beschleunigen und gleichzeitig unseren Gästen
weiterhin exzellente Standorte mit gewohnt hoher Qualität bieten", erklärt
Stefan Lenze, Co-CEO der Motel One Group.
"Wir haben mit Motel One den richtigen Partner gefunden, um dieses
Hotelportfolio optimal zu repositionieren und das Potential dieser exzellenten
Standorte voll auszuschöpfen", so Filip Blodinger, Geschäftsführer des
Unternehmens Flemings Asset Management, welches die Hotels im Namen der
Eigentümer verwaltet. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die
erfolgreiche Weiterentwicklung dieser Standorte."
Mit gezielten Übernahmen will Motel One das Wachstumstempo erhöhen und die
internationale Präsenz ausbauen. Entscheidend ist dabei, dass jedes Projekt zur
Marke passt und Gästen weiterhin exzellente Lagen sowie das gewohnt hohe
Qualitätsniveau geboten werden.
Die Hotels werden im laufenden Betrieb renoviert. Im Zuge der Übernahmen werden
von der Motel One Group auch die Mitarbeitenden der Flemings Hotels übernommen.
Die Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die
zuständigen Kartellbehörden.
Pressekontakt Motel One:
Inken Mende
Director Corporate Communications & PR
Tegernseer Landstraße 165, 81539 München
Tel.: +49 89665025-818
E-Mail: mailto:imende@motel-one.com
Internet: http://www.motel-one.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31948/6131464
OTS: Motel One GmbH
