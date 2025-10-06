950 900 offene staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren am Jahresende 2024

WIESBADEN (ots) -- 1,4 % weniger neue Verfahren im Jahr 2024, aber auch 0,7 % weniger erledigteVerfahren - offene Verfahren auf Höchststand- 60 % der Ermittlungsverfahren im Jahr 2024 eingestellt- Über ein Viertel weniger erledigte Ermittlungsverfahren nach demBetäubungsmittelgesetz infolge der Teillegalisierung von CannabisDer Bestand an offenen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland hatsich im Jahr 2024 um 3,0 % oder rund 27 400 erhöht. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, gingen bei den Staatsanwaltschaften im Jahr 2024rund 5 491 700 neue Ermittlungsverfahren in Strafsachen ein (-1,4 % zumVorjahr). Dem standen rund 5 464 300 erledigte Verfahren gegenüber (-0,7 %). Dadie Zahl neuer Verfahren trotz des stärkeren Rückgangs noch immer höher war alsdie Zahl erledigter Verfahren, vergrößerte sich der Bestand an noch offenenVerfahren von 923 500 am Jahresende 2023 auf 950 900 am Jahresende 2024. Das warder höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2014. Zum letzten Malrückläufig war der Bestand an offenen Verfahren im Jahr 2020, als bei denStaatsanwaltschaften zum Jahresende 709 400 nicht erledigte Verfahren anhängigwaren. Bis zum Jahresende 2024 vergrößerte sich dieser Bestand um gut einDrittel (+34,0 %).Meist leiten Polizeidienststellen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen einDie im Jahr 2024 erledigten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren wurden- wie in den Jahren zuvor - überwiegend von Polizeidienststellen eingeleitet(rund 83 %). Die übrigen Verfahren wurden von Staatsanwaltschaften selbst, vonSteuer- beziehungsweise Zollfahndungsstellen oder von Verwaltungsbehördeneingeleitet.Rund 60 % der Ermittlungsverfahren enden mit VerfahrenseinstellungDie Staatsanwaltschaften in Deutschland sind für die Verfolgung von Straftatenund die Leitung der entsprechenden Ermittlungen zuständig. Wenn die Ermittlungengegen namentlich bekannte Tatverdächtige (sogenannte JS-Verfahren) zuhinreichendem Tatverdacht führen, erheben sie Anklage beim zuständigen Gerichtund vertreten im Fall einer gerichtlichen Hauptverhandlung die Anklage.Wie in den Vorjahren wurden jedoch die meisten Ermittlungsverfahren (rund 60 %)im Jahr 2024 eingestellt, etwa weil kein hinreichender Tatverdacht festgestelltwurde oder wegen Geringfügigkeit der zur Last gelegten Tat.Zu einer Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft oder zu einem Antrag aufein besonderes Verfahren führten rund 7 % aller Ermittlungsverfahren. In