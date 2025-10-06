    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    950 900 offene staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren am Jahresende 2024

    WIESBADEN (ots) -

    - 1,4 % weniger neue Verfahren im Jahr 2024, aber auch 0,7 % weniger erledigte
    Verfahren - offene Verfahren auf Höchststand
    - 60 % der Ermittlungsverfahren im Jahr 2024 eingestellt
    - Über ein Viertel weniger erledigte Ermittlungsverfahren nach dem
    Betäubungsmittelgesetz infolge der Teillegalisierung von Cannabis

    Der Bestand an offenen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland hat
    sich im Jahr 2024 um 3,0 % oder rund 27 400 erhöht. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) mitteilt, gingen bei den Staatsanwaltschaften im Jahr 2024
    rund 5 491 700 neue Ermittlungsverfahren in Strafsachen ein (-1,4 % zum
    Vorjahr). Dem standen rund 5 464 300 erledigte Verfahren gegenüber (-0,7 %). Da
    die Zahl neuer Verfahren trotz des stärkeren Rückgangs noch immer höher war als
    die Zahl erledigter Verfahren, vergrößerte sich der Bestand an noch offenen
    Verfahren von 923 500 am Jahresende 2023 auf 950 900 am Jahresende 2024. Das war
    der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2014. Zum letzten Mal
    rückläufig war der Bestand an offenen Verfahren im Jahr 2020, als bei den
    Staatsanwaltschaften zum Jahresende 709 400 nicht erledigte Verfahren anhängig
    waren. Bis zum Jahresende 2024 vergrößerte sich dieser Bestand um gut ein
    Drittel (+34,0 %).

    Meist leiten Polizeidienststellen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen ein

    Die im Jahr 2024 erledigten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren wurden
    - wie in den Jahren zuvor - überwiegend von Polizeidienststellen eingeleitet
    (rund 83 %). Die übrigen Verfahren wurden von Staatsanwaltschaften selbst, von
    Steuer- beziehungsweise Zollfahndungsstellen oder von Verwaltungsbehörden
    eingeleitet.

    Rund 60 % der Ermittlungsverfahren enden mit Verfahrenseinstellung

    Die Staatsanwaltschaften in Deutschland sind für die Verfolgung von Straftaten
    und die Leitung der entsprechenden Ermittlungen zuständig. Wenn die Ermittlungen
    gegen namentlich bekannte Tatverdächtige (sogenannte JS-Verfahren) zu
    hinreichendem Tatverdacht führen, erheben sie Anklage beim zuständigen Gericht
    und vertreten im Fall einer gerichtlichen Hauptverhandlung die Anklage.

    Wie in den Vorjahren wurden jedoch die meisten Ermittlungsverfahren (rund 60 %)
    im Jahr 2024 eingestellt, etwa weil kein hinreichender Tatverdacht festgestellt
    wurde oder wegen Geringfügigkeit der zur Last gelegten Tat.

    Zu einer Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft oder zu einem Antrag auf
    ein besonderes Verfahren führten rund 7 % aller Ermittlungsverfahren. In
