950 900 offene staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren am Jahresende 2024
WIESBADEN (ots) -
- 1,4 % weniger neue Verfahren im Jahr 2024, aber auch 0,7 % weniger erledigte
Verfahren - offene Verfahren auf Höchststand
- 60 % der Ermittlungsverfahren im Jahr 2024 eingestellt
- Über ein Viertel weniger erledigte Ermittlungsverfahren nach dem
Betäubungsmittelgesetz infolge der Teillegalisierung von Cannabis
Der Bestand an offenen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland hat
sich im Jahr 2024 um 3,0 % oder rund 27 400 erhöht. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, gingen bei den Staatsanwaltschaften im Jahr 2024
rund 5 491 700 neue Ermittlungsverfahren in Strafsachen ein (-1,4 % zum
Vorjahr). Dem standen rund 5 464 300 erledigte Verfahren gegenüber (-0,7 %). Da
die Zahl neuer Verfahren trotz des stärkeren Rückgangs noch immer höher war als
die Zahl erledigter Verfahren, vergrößerte sich der Bestand an noch offenen
Verfahren von 923 500 am Jahresende 2023 auf 950 900 am Jahresende 2024. Das war
der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2014. Zum letzten Mal
rückläufig war der Bestand an offenen Verfahren im Jahr 2020, als bei den
Staatsanwaltschaften zum Jahresende 709 400 nicht erledigte Verfahren anhängig
waren. Bis zum Jahresende 2024 vergrößerte sich dieser Bestand um gut ein
Drittel (+34,0 %).
Meist leiten Polizeidienststellen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen ein
Die im Jahr 2024 erledigten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren wurden
- wie in den Jahren zuvor - überwiegend von Polizeidienststellen eingeleitet
(rund 83 %). Die übrigen Verfahren wurden von Staatsanwaltschaften selbst, von
Steuer- beziehungsweise Zollfahndungsstellen oder von Verwaltungsbehörden
eingeleitet.
Rund 60 % der Ermittlungsverfahren enden mit Verfahrenseinstellung
Die Staatsanwaltschaften in Deutschland sind für die Verfolgung von Straftaten
und die Leitung der entsprechenden Ermittlungen zuständig. Wenn die Ermittlungen
gegen namentlich bekannte Tatverdächtige (sogenannte JS-Verfahren) zu
hinreichendem Tatverdacht führen, erheben sie Anklage beim zuständigen Gericht
und vertreten im Fall einer gerichtlichen Hauptverhandlung die Anklage.
Wie in den Vorjahren wurden jedoch die meisten Ermittlungsverfahren (rund 60 %)
im Jahr 2024 eingestellt, etwa weil kein hinreichender Tatverdacht festgestellt
wurde oder wegen Geringfügigkeit der zur Last gelegten Tat.
Zu einer Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft oder zu einem Antrag auf
ein besonderes Verfahren führten rund 7 % aller Ermittlungsverfahren. In
