    Pulverfass Japan: Nikkei explodiert, Yen crasht, Gold-Allzeithoch!

    Japan aber ist ein zentraler Player für die Finanzmärkte - es war lange Jahre gewissermaßen die Tankstelle der westlichen Welt für billiges Geld

    Gold steigt wieder einmal auf ein neues Allzeithoch - und das aus gutem Grund: in Japan ist Frau Takaichi die absehbar nächste Premierministerin in Japan, der Nikkei explodiert, der Yen aber crasht. Denn Takaichi steht für eine expansive Geldpolitik wie damals unter Abe - das lässt den Yen einbrechen, die Renditen für japanische langlaufende Staatsanleihen steigen dagegen stark. Japan aber ist ein zentraler Player für die Finanzmärkte - es war lange Jahre gewissermaßen die Tankstelle der westlichen Welt für billiges Geld in Zeiten gestiegener Zinsen. Gold und Bitcoin profitieren von der immer krasser in Erscheinung tretenden Wechselwirkung zwischen Schulden und mangelnden Lösungsperspektiven für das Schulden-Problem..

    Hinweise aus Video:

    1. Warum ein Crash der Aktienmärkte um 40 % realistisch ist

    2. Japan: Nikkei hebt ab, Yen bricht ein – Märkte im Takaichi-Fieber

     

    Das Video "Pulverfass Japan: Nikkei explodiert, Yen crasht, Gold-Allzeithoch!" sehen Sie hier..




