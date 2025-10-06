Redcare im Aufwind - Jefferies: Wendepunkt deutet sich an

Redcare Pharmacy profitiert weiter vom noch recht jungen Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland. Der Gesamtumsatz legte im dritten Quartal im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 719 Millionen Euro zu. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Wachstumstreiber waren erneut verschreibungspflichtige Medikamente hierzulande. Das Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein solides drittes Quartal und die Aussicht auf ein noch stärkeres Schlussquartal haben den Aktien von Redcare Pharmacy am Montag kräftig Schub verliehen. In der Spitze ging es mit dem Kurs um 15 Prozent auf fast 90 Euro nach oben. Zuletzt waren es noch 8 Prozent auf 84,35 Euro. Damit führten die Papiere der Online-Apotheke klar die Kursgewinner im MDax an. An der Börse in Zürich gewannen die Aktien des Kontrahenten DocMorris 3 Prozent.

Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies. Die Jahresziele habe die Online-Apotheke bestätigt und gehe damit von einem noch stärkeren Schlussquartal aus. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands sollten die Zahlen wieder für etwas Vertrauen am Markt sorgen.

Daten von Nutzer-Apps hätten jüngst den Schluss nahegelegt, dass das Unternehmen nach der Sommerpause das Marketing nicht besonders angekurbelt hat, schrieb Olivier Calvet von der UBS. Das könne vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen auf die Erwartungen am Markt gedrückt haben.

Profitieren dürfte der Aktienkurs derweil auch von der Eindeckung von Leerverkäufen durch spekulative Anleger. Diese setzen auf fallende Kurse und müssen bei steigenden Kursen Aktien am Markt zurückkaufen, was die Aufwärtsdynamik noch beschleunigt. Laut dem Marktportal Ayondo beläuft sich der Anteil der leer veräußerten Aktien auf fast 48 Prozent./bek/men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 30.945 auf Ariva Indikation (06. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +3,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,74 %. Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,73 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 171,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -2,38 %/+154,76 % bedeutet.



