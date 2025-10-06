OHB Aktie tiefrot - 06.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von -4,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +101,09 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +70,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +118,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von OHB +209,62 % gewonnen.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +70,51 % 1 Monat +118,29 % 3 Monate +101,09 % 1 Jahr +226,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der OHB Aktie, insbesondere im Hinblick auf mögliche Staatsbeteiligungen und die Rolle von KKR. Es gibt Spekulationen über einen möglichen Rückzug von der Börse, während die Aktionärsstruktur und die Kontrolle durch die Fuchs-Familie als entscheidend für die Zukunft der Aktie angesehen werden. Die Meinungen über die Kursentwicklung sind gemischt, mit einigen, die von kurzfristigen Korrekturen ausgehen, und anderen, die optimistisch auf langfristige Gewinne setzen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,00 Mrd. wert.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.