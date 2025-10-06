Onlinehandel wächst im dritten Quartal 2025 weiter moderat trotz schwachem Konsumumfeld

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - Trotz der weiterhin schwachen Konsumstimmung haben Verbraucher
    zwischen Juli und September 2,8 Prozent mehr für Waren im E-Commerce ausgegeben
    als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt erreichten die Bestellungen im dritten
    Quartal einen Wert von 17.960 Mio. EUR (drittes Quartal 2024: 17.475 Mio. Euro).
    "Zwar ist das Wachstum gegenüber dem zweiten Quartal um einen Prozentpunkt
    zurückgegangen. Doch angesichts einer sinkenden Anschaffungsneigung ist dies ein
    robustes Ergebnis," so Martin Groß-Albenhausen, Stellvertretender
    Hauptgeschäftsführer des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland
    e.V. (bevh).

    Onlinekäufe für täglichen Bedarf nehmen unvermindert stark zu

    Güter des täglichen Bedarfs konnten mit einem Plus von 8,1 Prozent auf 2.196
    Mio. Euro den größten Zuwachs verzeichnen. Drogerie- und Parfümeriesortimente
    legten dabei mit 11,1 Prozent am stärksten zu. Stetig wächst auch der Kauf von
    Medikamenten über das Internet. Im dritten Quartal erhöhte sich der Umsatz in
    dieser Warengruppe um 8,6 Prozent auf 474 Mio. Euro. "E-Commerce wächst gerade
    in den Kategorien, bei denen noch eine hohe Dichte an stationären
    Verkaufspunkten besteht. Das zeigt, dass die Verbraucher den Onlinehandel als
    gleichwertigen Versorger bei allen Produkten betrachten, die sie regelmäßig für
    den Lebensunterhalt benötigen," so Groß-Albenhausen. "Verbote für bestimmte
    Kategorien, wie zuletzt erneut für verschreibungspflichtige Arzneimittel ins
    Gespräch gebracht, gehen völlig an dieser Realität vorbei."

    Am schwächsten entwickelte sich hingegen der Umsatz mit Computern, Software,
    Spielen und PC-Zubehör: Hier gaben die Umsätze um 7,7 Prozent nach. Das
    Warengruppen-Cluster "Unterhaltung", das neben solchen Artikeln auch Bücher,
    Medien, Unterhaltungselektronik und Telekommunikationsgeräte umfasst, gab mit
    -0,3 Prozent auf 5.023 Mio. Euro gegenüber dem dritten Quartal 2024 wieder
    leicht nach.

    Anbieter aus Asien erreichen fast 5 Prozent Umsatzanteil

    Eine Analyse der Herkunft der Anbieter zeigt, dass Unternehmen aus dem
    asiatischen Markt ihre Umsätze um sieben Prozent und damit mehr als doppelt so
    stark wie der Gesamtmarkt steigern konnten. Aufgelaufen über neun Monate haben
    sie ihr Volumen um etwa ein Viertel steigern können. Im dritten Quartal
    erreichten sie mit einem Anteil von 4,9 Prozent am gesamten E-Commerce-Volumen
    einen neuen Höchststand. "Dies ist ein Indikator für die anhaltende Sparneigung
    der Verbraucher, die wir auch in der deutlichen Zunahme der Bestellungen von
    gebrauchten Waren im Internet erkennen," führt Groß-Albenhausen weiter aus.
    Sogenannte Re-Commerce-Angebote haben im dritten Quartal gegenüber dem
    Vorjahreszeitraum um 27,6 Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn um 28,9 Prozent.

    Das starke Wachstum der asiatischen Plattformen macht sich auch in der
    Erfolgsbilanz der verschiedenen Geschäftsmodelle im E-Commerce bemerkbar. Auf
    Online-Marktplätzen kauften die Deutschen für insgesamt 9.785 Mio. Euro ein. Das
    ist ein Wachstum von 4,8 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2024 und bedeutet
    einen Marktanteil dieses Versenderstyps von 54,4 Prozent. Demgegenüber mussten
    unabhängige Onlinehändler (Pureplayer) leichte Umsatzrückgänge hinnehmen.

    Deutlich mehr haben die Deutschen in den Sommermonaten für digital vermarktete
    Dienstleistungen ausgegeben. Der Onlineverkauf von Tickets, Reisen und anderen
    Erlebnissen erhöhte sich um 8,1 Prozent auf 3.621 Mio. Euro.

