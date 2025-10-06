    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerkshire Hathaway Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Berkshire Hathaway Registered (B)

    Der Altmeister kann es noch

    341 Aufrufe 341 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warren Buffetts neuester Deal: OxyChem-Übernahme durch Berkshire Hathaway

    Warren Buffetts ausgeprägter Geschäftssinn für clevere Deals bleibt ungetrübt – selbst im hohen Alter von 95 Jahren.

    Für Sie zusammengefasst
    Der Altmeister kann es noch - Warren Buffetts neuester Deal: OxyChem-Übernahme durch Berkshire Hathaway
    Foto: Nati Harnik - AP

    Berkshire teilte am Donnerstag mit, dass es eine Vereinbarung zum Kauf des Chemiegeschäfts von Occidental Petroleum, OxyChem, für 9,7 Milliarden US-Dollar getroffen habe – der größte Zukauf seit 2022. Der Deal spiegelt Buffetts Investmentgenie wider: den Kauf eines soliden Unternehmens zu einem attraktiven Preis, bei gleichzeitiger Vermeidung potenziell teurer Probleme.

    Occidental, dessen Bilanz durch Milliardenschulden belastet ist, war verkaufsbereit und stimmte dem Verkauf von OxyChem zu. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Berkshire Hathaway B!
    Long
    466,18€
    Basispreis
    2,92
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    532,68€
    Basispreis
    3,00
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Chemiebranche leidet derzeit unter vielfachen Problemen. Aber gerade deswegen sehen Analysten den Kauf jetzt als guten Zeitpunkt.

    "Einer der wichtigsten Abwägungspunkte war das Timing, da OxyChem unterhalb der mittleren Zyklusbedingungen für Chemikalien verkauft", erklärten Analysten von JPMorgan.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Ein weiterer Punkt des Deals: Occidental behält OxyChems Umweltverpflichtungen, die sich laut der jüngsten Börsenunterlagen auf 1,9 Milliarden US-Dollar belaufen.

    "Occidental behält rund 1,9 Milliarden US-Dollar an Umweltverpflichtungen zur Sanierung (Stand Ende 2024), was ein Risiko für künftige Cashflows darstellt, falls die tatsächlichen Kosten über den derzeitigen Schätzungen liegen", schreiben die Analysten von Mizuho in einer Analyse.

    Darüber hinaus verzichtet Occidental auf einen künftig erwarteten Free-Cashflow-Schub, der aus der Erweiterung der OxyChem-Anlage in Battleground/Texas im Jahr 2026 resultieren sollte, so JPMorgan weiter. Laut der Bank hätte diese Erweiterung ab diesem Jahr jährlich rund 460 Millionen US-Dollar zum Cashflow beigetragen. Unter Berücksichtigung einer Steuerbelastung von rund 1,7 Milliarden US-Dollar liegt der Nachsteuerwert des Verkaufs laut JPMorgan eher bei etwa 8 Milliarden US-Dollar.

    Die Konditionen des Deals dürften auch erklären, warum die Aktien von Occidental am Tag der Ankündigung um mehr als 7 Prozent einbrachen.

    Occidental Petroleum

    +0,97 %
    -5,73 %
    -2,12 %
    +4,05 %
    -20,94 %
    -33,10 %
    +324,18 %
    -36,09 %
    +325,48 %
    ISIN:US6745991058WKN:851921

    Buffett hatte sich erstmals 2019 bei Occidental engagiert, als er den Kauf von Anadarko Petroleum mit einer Finanzspritze von 10 Milliarden US-Dollar unterstützte. Im Gegenzug erhielt er Vorzugsaktien und Optionsscheine zum Erwerb weiterer Stammaktien.

    Anfang 2022 begann der Milliardär, Occidental-Aktien am freien Markt zu kaufen, und hielt bis Ende Juni dieses Jahres eine Beteiligung von 28,2 Prozent, womit er zum größten Aktionär des Energieunternehmens wurde.

    Occidental-CEO Vicki Hollub erklärte, dass das Unternehmen ab 2029 beginnen werde, Berkshires Vorzugsaktien zurückzukaufen, sobald die eigenen Barreserven weiter anwachsen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Altmeister kann es noch Warren Buffetts neuester Deal: OxyChem-Übernahme durch Berkshire Hathaway Warren Buffetts ausgeprägter Geschäftssinn für clevere Deals bleibt ungetrübt – selbst im hohen Alter von 95 Jahren, während sich die legendäre Investoren-Ikone dem Ende seiner Amtszeit als CEO von Berkshire Hathaway näh