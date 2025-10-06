ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 175 Euro
- Baader Bank stuft Redcare Pharmacy auf "Buy" ein.
- Kursziel von 175 Euro nach Quartals-Eckdaten.
- Online-Apotheke erfüllt Erwartungen nahezu vollständig.
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe ordentlich abgeschnitten und seine Erwartungen nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,26 % und einem Kurs von 84,25 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +3,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,73 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 171,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -2,38 %/+154,76 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 175 Euro
Immerhin hat man nun bereits 383 in der Tasche, und in Q4/24 waren es alleine bereits 232 mio EUR.