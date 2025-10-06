Investmentvolumen weiterhin stabil auf Vorjahresniveau
Frankfurt/Main (ots) - Die Stabilisierung der Investmentmärkte hat sich
fortgesetzt und spiegelt sich auch im Transaktionsvolumen der ersten drei
Quartale wider. Mit einem Gesamtumsatz von knapp 23,8 Mrd. EUR bewegt sich das
Ergebnis auf Vorjahresniveau. Hinter diesem insgesamt nahezu unveränderten
Umsatzvolumen verbergen sich etwas unterschiedliche Entwicklungen in den
einzelnen Marktsegmenten. Einem geringen Rückgang um 2 % bei Gewerbeimmobilien
steht dabei trotz eines eher verhaltenem Transaktionsvolumens im dritten Quartal
ein Anstieg bei Wohn-Investments (ab 30 Einheiten) von insgesamt knapp 7 %
gegenüber. Dies zeigt die aktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
- Mit knapp 23,8 Mrd. EUR notiert der Investmentumsatz auf Vorjahresniveau
- Hiervon entfallen knapp 6,3 Mrd. EUR (+7 %) auf das Marktsegment Residential
- Gewerbliche Investments kommen auf gut 17,5 Mrd. EUR (-2 %)
- 76,5 % (13,4 Mrd. EUR) des gewerblichen Umsatzes entfallen auf Einzeldeals
- Portfolioverkäufe kommen insgesamt auf 4,1 Mrd. EUR
- Im gewerblichen Marktsegment liegen Büro-Investments mit knapp 4,5 Mrd. EUR an
der Spitze, vor Logistik- und Retail-Investments mit knapp 4,2 Mrd. EUR bzw.
gut 4,1 Mrd. EUR
- Berlin ist erneut die Nummer 1 der deutschen A-Standorte (knapp 2,3 Mrd. EUR)
- Die Netto-Spitzenrenditen haben sich auch in Q3 überwiegend stabil entwickelt
- Der Marktanteil ausländischer Investoren liegt mit gut 44 % weiter auf relativ
hohem Niveau
- Gut 1.000 erfasste Transaktionen
"Die tendenzielle Aufwärtsbewegung des Investmentgeschehens im Residential-Markt
setzt sich weiter fort, auch wenn es zwischen den einzelnen Quartalsergebnissen
durchaus etwas größere Schwankungen geben kann", erläutert Marcus Zorn, CEO von
BNP Paribas Real Estate Deutschland. "Verantwortlich hierfür ist dabei weniger
eine sich verändernde Nachfragesituation als vielmehr das jeweils aktuell zur
Verfügung stehende Angebot. Dies gilt insbesondere für das Segment großvolumiger
Abschlüsse im dreistelligen Millionenbereich." Das erklärt auch, warum im
dritten Quartal ein spürbar geringeres Investitionsvolumen erzielt wurde als im
vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Es fehlte vor allem an größeren Transaktionen
über 100 Mio. EUR, von denen im letzten Quartal lediglich drei registriert
werden konnten. An der aus Investorensicht grundsätzlichen Attraktivität von
Wohnungsinvestments ändern die teilweise leicht volatilen Investmentumsätze
allerdings nichts. Die unverändert großen Nachfrageüberhänge auf vielen
Mietermärkten, insbesondere in den attraktiven Metropolen, garantieren auch für
die nächsten Jahre stabile Mieteinnahmen und gleichzeitig
