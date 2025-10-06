Investmentvolumen weiterhin stabil auf Vorjahresniveau

Frankfurt/Main (ots) - Die Stabilisierung der Investmentmärkte hat sich

fortgesetzt und spiegelt sich auch im Transaktionsvolumen der ersten drei

Quartale wider. Mit einem Gesamtumsatz von knapp 23,8 Mrd. EUR bewegt sich das

Ergebnis auf Vorjahresniveau. Hinter diesem insgesamt nahezu unveränderten

Umsatzvolumen verbergen sich etwas unterschiedliche Entwicklungen in den

einzelnen Marktsegmenten. Einem geringen Rückgang um 2 % bei Gewerbeimmobilien

steht dabei trotz eines eher verhaltenem Transaktionsvolumens im dritten Quartal

ein Anstieg bei Wohn-Investments (ab 30 Einheiten) von insgesamt knapp 7 %

gegenüber. Dies zeigt die aktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate.



Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:





- Mit knapp 23,8 Mrd. EUR notiert der Investmentumsatz auf Vorjahresniveau- Hiervon entfallen knapp 6,3 Mrd. EUR (+7 %) auf das Marktsegment Residential- Gewerbliche Investments kommen auf gut 17,5 Mrd. EUR (-2 %)- 76,5 % (13,4 Mrd. EUR) des gewerblichen Umsatzes entfallen auf Einzeldeals- Portfolioverkäufe kommen insgesamt auf 4,1 Mrd. EUR- Im gewerblichen Marktsegment liegen Büro-Investments mit knapp 4,5 Mrd. EUR ander Spitze, vor Logistik- und Retail-Investments mit knapp 4,2 Mrd. EUR bzw.gut 4,1 Mrd. EUR- Berlin ist erneut die Nummer 1 der deutschen A-Standorte (knapp 2,3 Mrd. EUR)- Die Netto-Spitzenrenditen haben sich auch in Q3 überwiegend stabil entwickelt- Der Marktanteil ausländischer Investoren liegt mit gut 44 % weiter auf relativhohem Niveau- Gut 1.000 erfasste Transaktionen"Die tendenzielle Aufwärtsbewegung des Investmentgeschehens im Residential-Marktsetzt sich weiter fort, auch wenn es zwischen den einzelnen Quartalsergebnissendurchaus etwas größere Schwankungen geben kann", erläutert Marcus Zorn, CEO vonBNP Paribas Real Estate Deutschland. "Verantwortlich hierfür ist dabei wenigereine sich verändernde Nachfragesituation als vielmehr das jeweils aktuell zurVerfügung stehende Angebot. Dies gilt insbesondere für das Segment großvolumigerAbschlüsse im dreistelligen Millionenbereich." Das erklärt auch, warum imdritten Quartal ein spürbar geringeres Investitionsvolumen erzielt wurde als imvergleichbaren Vorjahreszeitraum. Es fehlte vor allem an größeren Transaktionenüber 100 Mio. EUR, von denen im letzten Quartal lediglich drei registriertwerden konnten. An der aus Investorensicht grundsätzlichen Attraktivität vonWohnungsinvestments ändern die teilweise leicht volatilen Investmentumsätzeallerdings nichts. Die unverändert großen Nachfrageüberhänge auf vielenMietermärkten, insbesondere in den attraktiven Metropolen, garantieren auch fürdie nächsten Jahre stabile Mieteinnahmen und gleichzeitig