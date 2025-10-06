Investmentvolumen weiterhin stabil auf Vorjahresniveau

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Frankfurt/Main (ots) - Die Stabilisierung der Investmentmärkte hat sich
    fortgesetzt und spiegelt sich auch im Transaktionsvolumen der ersten drei
    Quartale wider. Mit einem Gesamtumsatz von knapp 23,8 Mrd. EUR bewegt sich das
    Ergebnis auf Vorjahresniveau. Hinter diesem insgesamt nahezu unveränderten
    Umsatzvolumen verbergen sich etwas unterschiedliche Entwicklungen in den
    einzelnen Marktsegmenten. Einem geringen Rückgang um 2 % bei Gewerbeimmobilien
    steht dabei trotz eines eher verhaltenem Transaktionsvolumens im dritten Quartal
    ein Anstieg bei Wohn-Investments (ab 30 Einheiten) von insgesamt knapp 7 %
    gegenüber. Dies zeigt die aktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate.

    Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

    - Mit knapp 23,8 Mrd. EUR notiert der Investmentumsatz auf Vorjahresniveau
    - Hiervon entfallen knapp 6,3 Mrd. EUR (+7 %) auf das Marktsegment Residential
    - Gewerbliche Investments kommen auf gut 17,5 Mrd. EUR (-2 %)
    - 76,5 % (13,4 Mrd. EUR) des gewerblichen Umsatzes entfallen auf Einzeldeals
    - Portfolioverkäufe kommen insgesamt auf 4,1 Mrd. EUR
    - Im gewerblichen Marktsegment liegen Büro-Investments mit knapp 4,5 Mrd. EUR an
    der Spitze, vor Logistik- und Retail-Investments mit knapp 4,2 Mrd. EUR bzw.
    gut 4,1 Mrd. EUR
    - Berlin ist erneut die Nummer 1 der deutschen A-Standorte (knapp 2,3 Mrd. EUR)
    - Die Netto-Spitzenrenditen haben sich auch in Q3 überwiegend stabil entwickelt
    - Der Marktanteil ausländischer Investoren liegt mit gut 44 % weiter auf relativ
    hohem Niveau
    - Gut 1.000 erfasste Transaktionen

    "Die tendenzielle Aufwärtsbewegung des Investmentgeschehens im Residential-Markt
    setzt sich weiter fort, auch wenn es zwischen den einzelnen Quartalsergebnissen
    durchaus etwas größere Schwankungen geben kann", erläutert Marcus Zorn, CEO von
    BNP Paribas Real Estate Deutschland. "Verantwortlich hierfür ist dabei weniger
    eine sich verändernde Nachfragesituation als vielmehr das jeweils aktuell zur
    Verfügung stehende Angebot. Dies gilt insbesondere für das Segment großvolumiger
    Abschlüsse im dreistelligen Millionenbereich." Das erklärt auch, warum im
    dritten Quartal ein spürbar geringeres Investitionsvolumen erzielt wurde als im
    vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Es fehlte vor allem an größeren Transaktionen
    über 100 Mio. EUR, von denen im letzten Quartal lediglich drei registriert
    werden konnten. An der aus Investorensicht grundsätzlichen Attraktivität von
    Wohnungsinvestments ändern die teilweise leicht volatilen Investmentumsätze
    allerdings nichts. Die unverändert großen Nachfrageüberhänge auf vielen
    Mietermärkten, insbesondere in den attraktiven Metropolen, garantieren auch für
    die nächsten Jahre stabile Mieteinnahmen und gleichzeitig
