Nano One hat Lithium von Rio Tinto für die LFP-Kathodenproduktion vorqualifiziert und gibt Update zur strategischen Zusammenarbeit bekannt

- Nano One hat Lithium-Rohmaterial von Rio Tinto für die LFP-Kathodenproduktion vorqualifiziert.

- Die LFP-Kathode wurde mit dem One-Pot-Verfahren von Nano One hergestellt.

- Nano One baut weiterhin strategische Lieferkettenbeziehungen auf, um das Wachstumsmodell der Technologielizenzierung zu unterstützen.

Vancouver (Kanada), den 6. Oktober 2025 - Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnikunternehmen, freut sich, über den aktuellen Stand seiner laufenden Zusammenarbeit mit Rio Tinto (zusammen die „Parteien“) zu berichten, die sich speziell auf die Vorqualifizierung von Rohstoffen in großen Mengen für die Herstellung von Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Kathodenaktivmaterial (CAM) nach dem One-Pot-Verfahren von Nano One bezieht.

„Wir steigern den Wert unserer Technologie und unseres Lizenzangebots, indem wir Rohstoffe vorqualifizieren, die für die Herstellung von LFP von entscheidender Bedeutung sind. Dies wird unseren potenziellen Lizenzpartnern dabei helfen, Risiken in der Lieferkette zu managen und die Markteinführung zukünftiger kommerzieller One-Pot-Anlagen zu beschleunigen. Es besteht weiterhin Bedarf an sicheren, diversifizierten und wirtschaftlich lokalisierten Lieferketten für LFP-Kathodenaktivmaterialien. Wir glauben, dass unsere One-Pot-Verarbeitungstechnologie mit vorqualifizierten Rohstoffen von führenden Produzenten wie Rio Tinto kombiniert werden kann, um Partnern, Lizenznehmern und Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen“, erklärte Alex Holmes, Chief Operating Officer von Nano One.

Rio Tinto ist ein weltweit führender Bergbaukonzern und ein bedeutender Lithiumproduzent mit einer der größten Lithiumressourcen der Welt. Mit strategisch günstig gelegenen Lithiumvorkommen in wichtigen Regionen beabsichtigt Rio Tinto, die Kapazität seiner Tier-1-Lithiumvorkommen bis 2028 auf über 200.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) pro Jahr zu steigern[1].