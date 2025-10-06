    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain
    JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain anlässlich des Kapitalmarktages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe neue mittelfristige Finanzziele vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprächen, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem würden bis 2030 attraktive Aktionärsrenditen in Höhe von rund 8 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:35 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:35 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 92,82EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Elodie Rall
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 115
    Kursziel alt: 115
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



