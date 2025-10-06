Diese Aktie schießt nach Krypto-Ankündigung um fast 20 Prozent in die Höhe

Die Aktie der China Financial Leasing Group legte am Montag um 19,53 Prozent zu, nachdem das Unternehmen eine strategische Investition in Höhe von 11,14 Millionen US-Dollar in die Bereiche Web3 und Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt hatte. Der Kurs sprang nach der Meldung zeitweise auf 1,55 HKD, nachdem die Aktie zuvor über Wochen um die Marke von 1,20 HKD stagnierte.

Laut einer Mitteilung der Hong Kong Stock Exchange plant das Finanzunternehmen, rund 69,38 Millionen neue Aktien auszugeben, um die Mittel für den Einstieg in die Blockchain- und KI-Branche zu beschaffen. Die Kapitalerhöhung soll dem Unternehmen etwa 86,72 Millionen HKD (entspricht 11,14 Millionen US-Dollar) einbringen. Nach Abzug der Ausgaben werden die Nettoerlöse rund 86,47 Millionen HKD betragen.

Von den eingeworbenen Mitteln sollen 5 Millionen HKD in den allgemeinen Betrieb fließen, während der überwiegende Anteil – rund 81,47 Millionen HKD – für den Ausbau von Web3- und KI-Initiativen vorgesehen ist. Dazu zählt unter anderem die Entwicklung einer eigenen digitalen Investmentplattform, die den Handel mit Kryptowährungen, Stablecoins, NFTs, DeFi-Assets, realen Vermögenswerten (RWAs) und weiteren digitalen Produkten ermöglichen soll.

„Diese Initiative markiert einen entscheidenden Schritt für die Gruppe, um sich als Akteur im digitalen Finanzökosystem zu positionieren“, heißt es in der Börsenmitteilung. Ein konkreter Starttermin für die neue Plattform wurde jedoch nicht genannt.

Krypto-Ankündigung löst Kursrallye aus

Der kräftige Kursanstieg von fast 20 Prozent unterstreicht das derzeitige Anlegerinteresse an Unternehmen, die sich mit Krypto- und KI-Themen positionieren. Der plötzliche Anstieg folgt einer Reihe ähnlicher Entwicklungen in Hongkong, wo börsennotierte Firmen durch Ankündigungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten teils kurzfristige Kurssprünge verzeichneten.

Ein vergleichbarer Effekt war im Juli zu beobachten, als die OSL Group, Hongkongs erste lizenzierte Krypto-Börse, nach Bekanntgabe eines 300-Millionen-Dollar-Fundraisings zur Entwicklung eines Stablecoins um über 12 Prozent zulegte.

Wachsender Trend, wachsende Risiken

Das Interesse asiatischer Unternehmen an der Krypto- und Web3-Branche hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Besonders in Hongkong bemühen sich mehrere Firmen um Stablecoin-Lizenzen, um eigene digitale Währungen zu emittieren, die an den Hongkong-Dollar gekoppelt sind.

Die Securities and Futures Commission (SFC) warnte jedoch zuletzt vor überzogenen Erwartungen und möglichen Täuschungsversuchen. Viele dieser Ankündigungen seien mit Vorsicht zu genießen, da sie oft auf kurzfristige Kursgewinne abzielen könnten, ohne dass ein belastbares Geschäftsmodell dahinterstehe.

"Investoren sollten sorgfältig prüfen, ob die angekündigten Projekte tatsächlich umgesetzt werden und ob das Unternehmen über die entsprechenden technologischen und regulatorischen Ressourcen verfügt", hieß es in einer SFC-Stellungnahme.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die China Development Bank Financial Leasing (H) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 0,192EUR auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.



