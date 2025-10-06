    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsCAC 40 IndexvorwärtsNachrichten zu CAC 40

    Politik-Schock in Paris

    3361 Aufrufe 3361 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frankreich-Krise eskaliert: Märkte brechen nach Lecornu-Rücktritt ein

    Der überraschende Rücktritt von Premierminister Sebastien Lecornu hat Frankreichs Märkte ins Wanken gebracht. Aktien stürzen, Staatsanleihen verlieren. Investoren fürchten Neuwahlen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rücktritt von Lecornu schockt Märkte in Frankreich.
    • Aktien und Anleihen verlieren stark, Neuwahlen befürchtet.
    • Politische Krise verschärft, Vertrauen in Wirtschaft sinkt.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Politik-Schock in Paris - Frankreich-Krise eskaliert: Märkte brechen nach Lecornu-Rücktritt ein
    Foto:

    Die französischen Finanzmärkte sind nach dem überraschenden Rücktritt von Premierminister Sebastien Lecornu unter Druck geraten. Investoren rechnen mit Neuwahlen, um die politische Krise im Land zu lösen. Französische Staatsanleihen standen stark unter Druck: Die Renditen zehnjähriger Papiere stiegen um bis zu 11 Basispunkte auf 3,61 Prozent. Die Renditeprämie gegenüber deutschen Bundesanleihen erreichte damit den höchsten Stand in diesem Jahr.

    Auch die Aktienmärkte reagierten heftig. Der Leitindex CAC 40 fiel um 2 Prozent:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CAC 40 ER - Paris Stock Exchange Price Index!
    Short
    8.493,72€
    Basispreis
    5,38
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.415,17€
    Basispreis
    5,60
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    CAC 40

    -1,34 %
    +2,19 %
    +5,00 %
    +4,79 %
    +6,73 %
    +33,36 %
    +65,44 %
    +74,68 %
    +112,47 %
    ISIN:FR0003500008WKN:969400

    Besonders Banken wie Societe Generale, Credit Agricole und BNP Paribas verloren mehr als 5 Prozent. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar um 0,7 Prozent nach.

    Der Rücktritt verschärft eine seit Jahren schwelende politische Krise. Mehrere Premierminister waren bereits am Widerstand im zersplitterten Parlament gescheitert, das Haushaltspläne mit unpopulären Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen blockierte. Analyst Luigi Buttiglione von LB Macro warnte, Frankreich werde "unter dem unvermeidlichen weiteren Vertrauensverlust der Wirtschaft leiden", was sich auch auf die gesamte Eurozone auswirken werde.

    Die Kreditwürdigkeit des Landes steht unter zusätzlichem Druck. Moody’s bewertet Frankreich derzeit mit Aa3 und stabilem Ausblick, die nächste Überprüfung ist für den 24. Oktober angesetzt. 

    Strategen sehen weiteren Abwärtsdruck. Bloomberg-Analyst Conor Cooper erklärte, französische Anleihen dürften weiter unter Druck stehen, da "ein weiterer Premierminister dem Mangel an politischem Willen zur Bekämpfung des Defizits erliegt". Jordan Rochester von Mizuho ergänzte:

    "Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Frankreich mit diesem Parlament, dem es an einem Mandat mangelt, Neuwahlen vermeiden kann."

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Politik-Schock in Paris Frankreich-Krise eskaliert: Märkte brechen nach Lecornu-Rücktritt ein Der überraschende Rücktritt von Premierminister Sebastien Lecornu hat Frankreichs Märkte ins Wanken gebracht. Aktien stürzen, Staatsanleihen verlieren. Investoren fürchten Neuwahlen.