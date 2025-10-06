    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursverluste - Französische Renditen steigen deutlich

    Deutsche Anleihen - Kursverluste - Französische Renditen steigen deutlich
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt der französischen Regierung haben auch die Kurse deutscher Bundesanleihen am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,15 Prozent auf 128,47 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,72 Prozent.
    Die politische Krise belastete die Kurse französische Staatsanleihen merklich. Die Rendite zehnjähriger französischer Anleihen stieg im Gegenzug auf 3,58 Prozent. Sie liegt damit höher als in Griechenland oder Italien. Der Spread zu deutschen Anleihen weitete sich aus. Aber auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu - wenn auch nicht so deutlich wie in Frankreich.

    Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu ist nach nur vier Wochen im Amt angesichts einer Regierungskrise überraschend zurückgetreten. Erst am Vorabend hatte Lecornu die Verteilung der Schlüsselressorts in der künftigen Regierung bekanntgemacht und damit die Konservativen gegen sich aufgebracht, die prompt mit einem Rückzug aus der Regierung drohten. Frankreich befindet sich nun in einer schweren Politikkrise, die Präsident Macron massiv unter Druck setzt. Jetzt drohen Neuwahlen und eine anhaltende Verunsicherung. Vor allem die Haushaltspolitik ist in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone umstritten./jsl/stk





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
