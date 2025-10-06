BC.GAME News wird Titelsponsor des dreifachen T10-Cricketmeisters Deccan Gladiators

Als Titelsponsor des Teams wird das Logo von BC.GAME News prominent auf der Vorderseite des Trikots der Deccan Gladiators zu sehen sein und damit die sichtbarste Platzierung während eines der am schnellsten wachsenden Cricket-Turniere der Welt sichern. Die Partnerschaft betont das Bestreben von BC.GAME News, eine wichtige Rolle im Sportökosystem Südasiens zu spielen und gleichzeitig wirkungsvolle, fanorientierte Aktivitäten zu unterstützen.

BELIZE CITY, Belize, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- BC.GAME News, ein weltweit führender Anbieter von Blockchain-gestützter Online-Unterhaltung, ist stolz darauf, seine Rolle als Titelsponsor der Deccan Gladiators für die kommende Saison 2025 der Abu Dhabi T10 League bekannt zu geben.

Die Deccan Gladiators sind das erfolgreichste Franchise in der Geschichte der Abu Dhabi T10. Sie haben in den vergangenen sechs Jahren fünf Endspiele bestritten sowie dreimal die Meisterschaft gewonnen (2021, 2022 und 2024). Ihre Beständigkeit, die explosive Schlagformation sowie die taktische Tiefe haben sie weltweit zu einem Publikumsliebling und zu einem Maßstab für Exzellenz im 10-Over-Format gemacht.

Die Abu Dhabi T10 League ist das einzige professionelle 10-Over-Cricket-Turnier der Welt, das von der ICC offiziell anerkannt wird. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 hat es sich schnell zu einem erstklassigen Spektakel entwickelt, das rasante Matches mit internationaler Starpower kombiniert sowie Millionen Zuschauer in Asien, dem Nahen Osten und darüber hinaus anzieht.

Daniel Choudhary, Direktor für Akquisitionen bei BC.GAME News, sagte:

„Wir freuen uns sehr, für die Abu Dhabi T10 League 2025 mit den Deccan Gladiators zusammenzuarbeiten. Cricket ist mehr als ein Sport – es ist eine Bewegung, die Milliarden Menschen vereint. Wir betrachten diese Partnerschaft als eine einzigartige Gelegenheit, unsere Community näher an die Energie des Live-Sports heranzuführen und gleichzeitig unser Engagement für die leidenschaftlichen Fans in Südasien zu bekräftigen."

Udit Vats, Geschäftsführer der Deccan Gladiators, fügte hinzu:

„Die Partnerschaft mit BC.GAME News spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation, Unterhaltung und Fanbindung wider. Wir sind stolz darauf, sie als Titelsponsor zu haben und freuen uns darauf, gemeinsam Großes zu erreichen – sowohl auf dem Spielfeld als auch über digitale Plattformen."

Die Partnerschaft umfasst interaktive digitale Kampagnen, Einblicke hinter die Kulissen und exklusive Fanerlebnisse, die die Spannung des T10-Crickets mit dem dynamischen Online-Ökosystem von BC.GAME News verbinden sollen.

Mit dieser Zusammenarbeit baut BC.GAME News sein globales Sportsponsoring-Portfolio weiter aus und schafft authentische Verbindungen zu neuen Zielgruppen in einem der am schnellsten wachsenden Cricket-Formate der Welt.

