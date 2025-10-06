ANALYSE-FLASH
UBS belässt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel 280 Euro
- UBS bewertet Hannover Rück mit "Buy" und 280 Euro.
- Neue Dividendenpolitik führt zu höheren Ausschüttungen.
- Konsensschätzung steigt um über 10 Prozent an.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die revidierte Dividendenpolitik des Rückversicherers münde in eine höhere Ausschüttung und sei ein positiver Schritt, schrieb Will Hardcastle am Montag in einer ersten Reaktion. Damit dürfte nicht nur die Konsensschätzung um mehr als 10 Prozent steigen - die Änderung sorge auch für mehr Sicherheit./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 261,6 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +1,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,55 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 308,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von +6,79 %/+27,77 % bedeutet.
Schöne Faktenlage aus heutiger Meldung, Quelle:
Hannover Rück rechnet in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2026 mit anhaltend attraktivem Marktumfeld
- Starke Nachfrage nach hochwertigem und verlässlichem Rückversicherungsschutz
- Zunehmender Wettbewerb in einem weiter attraktiven Marktumfeld
- Qualität des Geschäfts bleibt auf gutem Niveau
- Hannover Rück geht von stabilen bis leicht rückläufigen Rückversicherungspreisen in ihrem Geschäft aus
- Konditionen und Selbstbehalte auf unverändert gutem Niveau
- Hannover Rück ist gut positioniert für weiteres profitables Wachstum