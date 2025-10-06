    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Breast Cancer Awareness Month: Allianz startet Aufklärungskampagne

    Für Sie zusammengefasst
    • Oktober: Breast Cancer Awareness Month, Selbstabtastung fördern
    • Kampagne "Früherkennung ist #Tastsache" startet in Österreich
    • Trikots und Influencer: Aufmerksamkeit für Vorsorge erhöhen

    Wien (APA-ots) - Der Oktober als Breast Cancer Awareness Month ist Anlass, die
    Selbstabtastung der Brust ins Bewusstsein zu rücken. Mit "Früherkennung ist #Tastsache" bringt die Allianz eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne - damit aus guter Absicht eine regelmäßige Routine wird. Ziel ist es, Menschen in Österreich niedrigschwellig zum ersten Selbstcheck zu motivieren und langfristig Vorsorge im Alltag zu verankern.

    "Als Gesundheitsversicherer ist es der Allianz ein Anliegen, die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs zu unterstreichen und die Menschen zu ermutigen, proaktiv für ihre Gesundheit zu sorgen. Unsere Gesundheitsversicherungen bieten umfassende Vorsorgeleistungen, einschließlich Facharztuntersuchungen wie Ultraschall und MRT, die entscheidend für die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Brustkrebs sein können. Mit der Kampagne Früherkennung ist # Tastsache möchten wir nicht nur das Bewusstsein für die Selbstuntersuchung stärken, sondern auch die Bedeutung regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen hervorheben. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass Vorsorge ein selbstverständlicher Teil des Lebens wird und die Chancen auf erfolgreiche Behandlungen erhöht werden" so Dr. Dragan Dokic, Experte für die Gesundheitsversicherung bei der Allianz.

    Zwtl.: Abtastbewegungen sichtbar machen

    Die Sujets selbst zeigen die Bewegungen des Abtastens. Statt klassisch gesetztem Text schlängeln sich die Buchstaben kreisförmig oder spiralförmig über die Motive - so, wie auch die Hand bei der Untersuchung über die Brust wandert. Diese Gestaltung macht die Vorsorge nicht abstrakt, sondern direkt nachvollziehbar. In dieser Form sind die Motive echte Eyecatcher - mit dem Ziel, den ersten Schritt so niedrigschwellig wie möglich zu machen.

    Zwtl.: Allianz-Ratgeber: Schritt für Schritt

    Auf der Website https://www.allianz.at/tastsache erklärt der Allianz-Ratgeber die Selbstabtastung in klaren Schritten: Wie gehe ich vor? Wann ist ein guter Zeitpunkt? Worauf sollte ich achten? Der beste Zeitpunkt, um die Brust abzutasten ist einige Tage nach der Periode. Personen ohne Zyklus sollten einen fixen Monatstermin wählen.

    Zwtl.: Reichweite online und offline

    "Früherkennung ist #Tastsache" wird österreichweit ausgerollt - online auf Social Media sowie in Printmedien. Damit erreicht die Kampagne Menschen dort, wo sie ihre täglichen Informationen aufnehmen.

    Zwtl.: Special Trikots & Verlosung

    Als Hauptsponsor des SK Rapid Frauen-Teams, Premium Sponsor des SK Rapid Herren-Teams und Namensgeber des Allianz Stadions verbindet die Allianz ihr Engagement im Fußball mit dem Thema
    Brustkrebsfrüherkennung. Anlässlich des Breast Cancer Awareness Month laufen sowohl das Frauen- als auch das Männerteam im Oktober in speziellen Trikots auf, die als Zeichen der Aufmerksamkeit für Vorsorge und Bewusstsein gestaltet wurden. Ein Teil dieser Frauen- Trikots wird über die Social Media Kanäle der Allianz verlost. Die Männer tragen die speziellen Trikots fix beim Heimspiel am 19.10., das Frauenteam am 11.10. sowie möglicherweise bei weiteren Spielen. Die Trikots unterscheiden sich optisch und machen das gemeinsame Anliegen auf beiden Spielfeldern sichtbar.

    Zwtl.: Direkter Draht in Communities

    Durch Kooperationen mit Influencer:innen wird die Botschaft in verschiedene Communities getragen. Sie sprechen offen über Selbstabtastung, teilen persönliche Tipps und enttabuisieren Vorsorge in ihrem Umfeld. So entsteht ein direkter Draht zu unterschiedlichen Zielgruppen.

    Rückfragehinweis:
    Dr. Thomas Gimesi
    Pressesprecher / Allianz Österreich

    Telefon: +43 676 878222914
    E-Mail: presse@allianz.at
    Website: https://www.allianz.at/

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0066 2025-10-06/11:00






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news Breast Cancer Awareness Month: Allianz startet Aufklärungskampagne Der Oktober als Breast Cancer Awareness Month ist Anlass, die Selbstabtastung der Brust ins Bewusstsein zu rücken. Mit "Früherkennung ist #Tastsache" bringt die Allianz eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne - damit aus guter Absicht eine regelmäßige …