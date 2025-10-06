Hamburger Airbus-Werk wird mit Ericsson 5G zur Fabrik der Zukunft (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Das Werk an der Elbe ist der erste deutsche Meilenstein der
globalen Digitalisierungspartnerschaft und dient als Vorbild für weitere
Standorte von Toulouse bis in die USA.
Ericsson und Airbus (NASDAQ: ERIC) heben die Flugzeugproduktion auf ein neues
Level: Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme eines privaten 5G-Netzwerks am
Produktionsstandort Hamburg beschleunigt Airbus seine ambitionierte
Digitalisierungsstrategie, die darauf abzielt, die Fertigungsautomatisierung,
Rückverfolgbarkeit und betriebliche Effizienz zu stärken. Die Technologie von
Ericsson legt den Grundstein für die nächste Stufe der Fertigungsautomatisierung
und operativen Exzellenz unter Einhaltung strengster Sicherheitsstandards. Der
Roll-out am Standort Toulouse läuft bereits.
globalen Digitalisierungspartnerschaft und dient als Vorbild für weitere
Standorte von Toulouse bis in die USA.
Ericsson und Airbus (NASDAQ: ERIC) heben die Flugzeugproduktion auf ein neues
Level: Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme eines privaten 5G-Netzwerks am
Produktionsstandort Hamburg beschleunigt Airbus seine ambitionierte
Digitalisierungsstrategie, die darauf abzielt, die Fertigungsautomatisierung,
Rückverfolgbarkeit und betriebliche Effizienz zu stärken. Die Technologie von
Ericsson legt den Grundstein für die nächste Stufe der Fertigungsautomatisierung
und operativen Exzellenz unter Einhaltung strengster Sicherheitsstandards. Der
Roll-out am Standort Toulouse läuft bereits.
Anzeige
Präsentiert von
Leistungsstarke Technologie als Schlüssel zum Erfolg
Die Partnerschaft zwischen Ericsson und Airbus setzt auf Ericsson Private 5G,
eine Lösung, die für höchste Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung steht. Ein
entscheidender Vorteil ist die integrierte Infrastruktur-Automatisierung: Sie
sorgte für eine erheblich beschleunigte Implementierung und ermöglicht Airbus
nun, die Konnektivität schnell und sicher über mehrere Standorte hinweg zu
skalieren. Die enge Zusammenarbeit gewährleistete eine nahtlose Integration,
wobei die Lösung passgenau auf die spezifischen IT- und
Cybersicherheitsanforderungen von Airbus zugeschnitten wurde. Zudem
vereinfachten die modulare Architektur und die API-gesteuerten Schnittstellen
die Integration in bestehende Airbus-Systeme, beschleunigten die
Amortisationszeit und verstärken die robusten Sicherheitskontrollen.
Von Hamburg in die Welt: Der globale Roll-out
Nach dem erfolgreichen Start in Hamburg und dem laufenden Roll-out in Toulouse
(Abschluss bis 2026 geplant) folgt nun die schrittweise Ausweitung auf alle
strategischen Airbus-Standorte. Die Roadmap umfasst weitere Werke in Spanien und
Großbritannien sowie internationale Standorte in den USA und Kanada. Mit diesem
globalen Ansatz untermauert Airbus sein Engagement, digitale Prozesse zu
standardisieren und Innovationen weltweit voranzutreiben.
Hakim Achouri, 5G-Experte bei Airbus, sagt: "Unser Ziel ist es, alle unsere
industriellen Netzwerke auf 5G umzustellen, um eine einheitliche, äußerst
zuverlässige Konnektivität vom Arbeitsplatz der Bedienenden bis zur
Flugzeugkabine zu gewährleisten. Diese Einführung beschleunigt Projekte in den
Bereichen 3D-Simulation, Augmented Reality, verbesserte Rückverfolgbarkeit von
Teilen und vorausschauende Wartung unserer Anlagen. Die durch diese Architektur
Die Partnerschaft zwischen Ericsson und Airbus setzt auf Ericsson Private 5G,
eine Lösung, die für höchste Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung steht. Ein
entscheidender Vorteil ist die integrierte Infrastruktur-Automatisierung: Sie
sorgte für eine erheblich beschleunigte Implementierung und ermöglicht Airbus
nun, die Konnektivität schnell und sicher über mehrere Standorte hinweg zu
skalieren. Die enge Zusammenarbeit gewährleistete eine nahtlose Integration,
wobei die Lösung passgenau auf die spezifischen IT- und
Cybersicherheitsanforderungen von Airbus zugeschnitten wurde. Zudem
vereinfachten die modulare Architektur und die API-gesteuerten Schnittstellen
die Integration in bestehende Airbus-Systeme, beschleunigten die
Amortisationszeit und verstärken die robusten Sicherheitskontrollen.
Von Hamburg in die Welt: Der globale Roll-out
Nach dem erfolgreichen Start in Hamburg und dem laufenden Roll-out in Toulouse
(Abschluss bis 2026 geplant) folgt nun die schrittweise Ausweitung auf alle
strategischen Airbus-Standorte. Die Roadmap umfasst weitere Werke in Spanien und
Großbritannien sowie internationale Standorte in den USA und Kanada. Mit diesem
globalen Ansatz untermauert Airbus sein Engagement, digitale Prozesse zu
standardisieren und Innovationen weltweit voranzutreiben.
Hakim Achouri, 5G-Experte bei Airbus, sagt: "Unser Ziel ist es, alle unsere
industriellen Netzwerke auf 5G umzustellen, um eine einheitliche, äußerst
zuverlässige Konnektivität vom Arbeitsplatz der Bedienenden bis zur
Flugzeugkabine zu gewährleisten. Diese Einführung beschleunigt Projekte in den
Bereichen 3D-Simulation, Augmented Reality, verbesserte Rückverfolgbarkeit von
Teilen und vorausschauende Wartung unserer Anlagen. Die durch diese Architektur
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte