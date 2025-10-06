Hamburger Airbus-Werk wird mit Ericsson 5G zur Fabrik der Zukunft (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Werk an der Elbe ist der erste deutsche Meilenstein der

globalen Digitalisierungspartnerschaft und dient als Vorbild für weitere

Standorte von Toulouse bis in die USA.



Ericsson und Airbus (NASDAQ: ERIC) heben die Flugzeugproduktion auf ein neues

Level: Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme eines privaten 5G-Netzwerks am

Produktionsstandort Hamburg beschleunigt Airbus seine ambitionierte

Digitalisierungsstrategie, die darauf abzielt, die Fertigungsautomatisierung,

Rückverfolgbarkeit und betriebliche Effizienz zu stärken. Die Technologie von

Ericsson legt den Grundstein für die nächste Stufe der Fertigungsautomatisierung

und operativen Exzellenz unter Einhaltung strengster Sicherheitsstandards. Der

Roll-out am Standort Toulouse läuft bereits.





