Hamburger Airbus-Werk wird mit Ericsson 5G zur Fabrik der Zukunft (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Das Werk an der Elbe ist der erste deutsche Meilenstein der
    globalen Digitalisierungspartnerschaft und dient als Vorbild für weitere
    Standorte von Toulouse bis in die USA.

    Ericsson und Airbus (NASDAQ: ERIC) heben die Flugzeugproduktion auf ein neues
    Level: Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme eines privaten 5G-Netzwerks am
    Produktionsstandort Hamburg beschleunigt Airbus seine ambitionierte
    Digitalisierungsstrategie, die darauf abzielt, die Fertigungsautomatisierung,
    Rückverfolgbarkeit und betriebliche Effizienz zu stärken. Die Technologie von
    Ericsson legt den Grundstein für die nächste Stufe der Fertigungsautomatisierung
    und operativen Exzellenz unter Einhaltung strengster Sicherheitsstandards. Der
    Roll-out am Standort Toulouse läuft bereits.

    Leistungsstarke Technologie als Schlüssel zum Erfolg

    Die Partnerschaft zwischen Ericsson und Airbus setzt auf Ericsson Private 5G,
    eine Lösung, die für höchste Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung steht. Ein
    entscheidender Vorteil ist die integrierte Infrastruktur-Automatisierung: Sie
    sorgte für eine erheblich beschleunigte Implementierung und ermöglicht Airbus
    nun, die Konnektivität schnell und sicher über mehrere Standorte hinweg zu
    skalieren. Die enge Zusammenarbeit gewährleistete eine nahtlose Integration,
    wobei die Lösung passgenau auf die spezifischen IT- und
    Cybersicherheitsanforderungen von Airbus zugeschnitten wurde. Zudem
    vereinfachten die modulare Architektur und die API-gesteuerten Schnittstellen
    die Integration in bestehende Airbus-Systeme, beschleunigten die
    Amortisationszeit und verstärken die robusten Sicherheitskontrollen.

    Von Hamburg in die Welt: Der globale Roll-out

    Nach dem erfolgreichen Start in Hamburg und dem laufenden Roll-out in Toulouse
    (Abschluss bis 2026 geplant) folgt nun die schrittweise Ausweitung auf alle
    strategischen Airbus-Standorte. Die Roadmap umfasst weitere Werke in Spanien und
    Großbritannien sowie internationale Standorte in den USA und Kanada. Mit diesem
    globalen Ansatz untermauert Airbus sein Engagement, digitale Prozesse zu
    standardisieren und Innovationen weltweit voranzutreiben.

    Hakim Achouri, 5G-Experte bei Airbus, sagt: "Unser Ziel ist es, alle unsere
    industriellen Netzwerke auf 5G umzustellen, um eine einheitliche, äußerst
    zuverlässige Konnektivität vom Arbeitsplatz der Bedienenden bis zur
    Flugzeugkabine zu gewährleisten. Diese Einführung beschleunigt Projekte in den
    Bereichen 3D-Simulation, Augmented Reality, verbesserte Rückverfolgbarkeit von
    Teilen und vorausschauende Wartung unserer Anlagen. Die durch diese Architektur
