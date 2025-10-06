in - du weißt es nur noch nicht" / LBS-Gruppe und huth+wenzel starten nationale Kampagne für Millennials (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology

    Berlin (ots) - LBS-Gruppe und huth+wenzel starten nationale Kampagne für
    Millennials

    Mit Humor, Selbstironie und einem frischen Blick auf die Lebensrealität von
    Millennials starten LBS und huth+wenzel ihre neue nationale Kampagne: "Du bist
    Bausparer:in - du weißt es nur noch nicht." Die Kampagne holt die Zielgruppe
    genau in dem Moment ab, in dem sie ihre ersten kleinen "Spießer-Momente" erlebt
    - und macht deutlich: Bausparen ist relevanter denn je. "Wir gehen bewusst neue
    Wege, um Bausparen erlebbar zu machen - mit Humor, Social-Media-Formaten und
    Geschichten aus dem echten Leben. So öffnen wir Türen zu einer Zielgruppe, die
    uns bisher nicht auf dem Schirm hatte", erläutert Sabine Guggemos, Team-Lead
    Kreation der LBS-Gruppe.

    Wenn aus wild plötzlich spießig wird

    Millennials stehen an einem Wendepunkt in ihrem jungen Leben: Karriere,
    Partnerschaft, Kinderwunsch - und zunehmend auch der Wunsch nach einem eigenen
    Zuhause. Laut aktuellen Zahlen möchten 82 Prozent der Millennials mietfrei
    wohnen, wissen aber oft nicht, wie sie diesen Wunsch realisieren können. Eben
    waren sie noch superjung und wild, etwas planlos, doch ganz plötzlich gibt es
    mehr und mehr dieser kleinen Momente, in denen sie merken, ihnen sind Dinge
    wichtig, denen sie vorher keine Bedeutung beimaßen und die ihnen früher
    "spießig" erschienen. "Unseren Insight kennt jeder: Es sind die klitzekleinen
    Momente in denen man sich plötzlich fragt, mhh werde ich etwa spießig? Und
    unsere Kampagne antwortet ja, das ist ok", sagt Andreas Liehr, Geschäftsführer
    von huth+wenzel.

    Bausparmomente

    Die Kampagne greift humorvolle Szenen auf, die viele Millennials kennen: die
    plötzliche Liebe für Gartenzwerge etwa oder sich über spontane Party-Absagen am
    Samstagabend zu freuen, um es sich stattdessen zu Hause gemütlich zu machen oder
    auch das Date mit selbstgehäkelten Untersetzern zu überraschen. Mehrere
    Kurzfilme bringen diese Momente auf den Punkt und schließen mit der Erkenntnis:
    "Du bist Bausparer:in - Du weißt es nur noch nicht." "Die LBS zeigt wieder Mut,
    ihre Spießer-Heritage zu umarmen und gleichzeitig in eine Sprache zu übersetzen,
    die Millennials versteht - humorvoll, nahbar und zeitgemäß", so Kathrin
    Eisenbarth, Geschäftsführerin von huth+wenzel.

    Auf allen Kanälen

    Die Kampagne findet Full-Funnel statt und wird auf verschiedenen Kanälen wie TV,
    Digital-TV, Streamingplattformen, YouTube, Podcasts, Spotify und Out-of-Home
    sowie ins Zuhause der Zielgruppe mit gebrandeten Pizza-Kartons gebracht. In der
    Teaser-Phase werden neben den Werbe-Ads auch Creator und Creatorinnen aktiv, die
    ihre persönlichen "Bausparmomente" teilen und Vorurteile ausräumen.

    Weitere Markenverjüngung

    Mit einer Mischung aus Selbstironie und Social-Media-Humor setzt die LBS-Gruppe
    ihre Markenverjüngung konsequent fort und spricht eine Zielgruppe an, die
    Bausparen bisher kaum im Blick hatte. Maik Jekabsons, stellvertretender
    Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest, der auf Managementebene die
    Kommunikation der LBS-Gruppe verantwortet: "Unsere Marke steht seit Jahrzehnten
    für den Weg ins eigene Zuhause - und wir entwickeln sie konsequent weiter. Mit
    dieser Kampagne zeigen wir, dass Bausparen auch für die Millennials relevant
    ist."

    Über die LBS

    Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem
    Marktanteil von 35 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben
    Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen rund 7,5
    Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 329 Milliarden Euro.

    Über huth + wenzel:

    huth + wenzel ist die inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Frankfurt am
    Main. Das 85-köpfige Team entwickelt Marken mit starker Strategie, kreativen
    Konzepten und digitalem Knowhow über alle Medienkanäle hinweg. Gegründet im Jahr
    1992, betreut huth + wenzel heute Kunden wie ING, LBS, Deutsche Bahn, KFW und
    Caravaning. Die Kreativagentur ist seit vielen Jahren Mitglied im Gesamtverband
    Kommunikationsagenturen GWA e.V.

    Kreativ-Agentur: huth & wenzel, Frankfurt

    Filmproduktion & Regie: CZAR Film & Adam Hashemi

    Postproduktion: DAS WERK Frankfurt

    Mediaagentur: OMD Düsseldorf

    Pressekontakt:

    Dr. Ivonn Kappel
    Referat Presse
    Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen
    Tel.: 030 20225-5398
    Fax : 030 20225-5395
    E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de


