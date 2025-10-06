"Du bist Bausparer
in - du weißt es nur noch nicht" / LBS-Gruppe und huth+wenzel starten nationale Kampagne für Millennials (FOTO)
Berlin (ots) - LBS-Gruppe und huth+wenzel starten nationale Kampagne für
Millennials
Mit Humor, Selbstironie und einem frischen Blick auf die Lebensrealität von
Millennials starten LBS und huth+wenzel ihre neue nationale Kampagne: "Du bist
Bausparer:in - du weißt es nur noch nicht." Die Kampagne holt die Zielgruppe
genau in dem Moment ab, in dem sie ihre ersten kleinen "Spießer-Momente" erlebt
- und macht deutlich: Bausparen ist relevanter denn je. "Wir gehen bewusst neue
Wege, um Bausparen erlebbar zu machen - mit Humor, Social-Media-Formaten und
Geschichten aus dem echten Leben. So öffnen wir Türen zu einer Zielgruppe, die
uns bisher nicht auf dem Schirm hatte", erläutert Sabine Guggemos, Team-Lead
Kreation der LBS-Gruppe.
Wenn aus wild plötzlich spießig wird
Millennials
Mit Humor, Selbstironie und einem frischen Blick auf die Lebensrealität von
Millennials starten LBS und huth+wenzel ihre neue nationale Kampagne: "Du bist
Bausparer:in - du weißt es nur noch nicht." Die Kampagne holt die Zielgruppe
genau in dem Moment ab, in dem sie ihre ersten kleinen "Spießer-Momente" erlebt
- und macht deutlich: Bausparen ist relevanter denn je. "Wir gehen bewusst neue
Wege, um Bausparen erlebbar zu machen - mit Humor, Social-Media-Formaten und
Geschichten aus dem echten Leben. So öffnen wir Türen zu einer Zielgruppe, die
uns bisher nicht auf dem Schirm hatte", erläutert Sabine Guggemos, Team-Lead
Kreation der LBS-Gruppe.
Wenn aus wild plötzlich spießig wird
Anzeige
Präsentiert von
Millennials stehen an einem Wendepunkt in ihrem jungen Leben: Karriere,
Partnerschaft, Kinderwunsch - und zunehmend auch der Wunsch nach einem eigenen
Zuhause. Laut aktuellen Zahlen möchten 82 Prozent der Millennials mietfrei
wohnen, wissen aber oft nicht, wie sie diesen Wunsch realisieren können. Eben
waren sie noch superjung und wild, etwas planlos, doch ganz plötzlich gibt es
mehr und mehr dieser kleinen Momente, in denen sie merken, ihnen sind Dinge
wichtig, denen sie vorher keine Bedeutung beimaßen und die ihnen früher
"spießig" erschienen. "Unseren Insight kennt jeder: Es sind die klitzekleinen
Momente in denen man sich plötzlich fragt, mhh werde ich etwa spießig? Und
unsere Kampagne antwortet ja, das ist ok", sagt Andreas Liehr, Geschäftsführer
von huth+wenzel.
Bausparmomente
Die Kampagne greift humorvolle Szenen auf, die viele Millennials kennen: die
plötzliche Liebe für Gartenzwerge etwa oder sich über spontane Party-Absagen am
Samstagabend zu freuen, um es sich stattdessen zu Hause gemütlich zu machen oder
auch das Date mit selbstgehäkelten Untersetzern zu überraschen. Mehrere
Kurzfilme bringen diese Momente auf den Punkt und schließen mit der Erkenntnis:
"Du bist Bausparer:in - Du weißt es nur noch nicht." "Die LBS zeigt wieder Mut,
ihre Spießer-Heritage zu umarmen und gleichzeitig in eine Sprache zu übersetzen,
die Millennials versteht - humorvoll, nahbar und zeitgemäß", so Kathrin
Eisenbarth, Geschäftsführerin von huth+wenzel.
Auf allen Kanälen
Die Kampagne findet Full-Funnel statt und wird auf verschiedenen Kanälen wie TV,
Digital-TV, Streamingplattformen, YouTube, Podcasts, Spotify und Out-of-Home
sowie ins Zuhause der Zielgruppe mit gebrandeten Pizza-Kartons gebracht. In der
Teaser-Phase werden neben den Werbe-Ads auch Creator und Creatorinnen aktiv, die
ihre persönlichen "Bausparmomente" teilen und Vorurteile ausräumen.
Weitere Markenverjüngung
Mit einer Mischung aus Selbstironie und Social-Media-Humor setzt die LBS-Gruppe
ihre Markenverjüngung konsequent fort und spricht eine Zielgruppe an, die
Bausparen bisher kaum im Blick hatte. Maik Jekabsons, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest, der auf Managementebene die
Kommunikation der LBS-Gruppe verantwortet: "Unsere Marke steht seit Jahrzehnten
für den Weg ins eigene Zuhause - und wir entwickeln sie konsequent weiter. Mit
dieser Kampagne zeigen wir, dass Bausparen auch für die Millennials relevant
ist."
Über die LBS
Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem
Marktanteil von 35 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben
Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen rund 7,5
Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 329 Milliarden Euro.
Über huth + wenzel:
huth + wenzel ist die inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Frankfurt am
Main. Das 85-köpfige Team entwickelt Marken mit starker Strategie, kreativen
Konzepten und digitalem Knowhow über alle Medienkanäle hinweg. Gegründet im Jahr
1992, betreut huth + wenzel heute Kunden wie ING, LBS, Deutsche Bahn, KFW und
Caravaning. Die Kreativagentur ist seit vielen Jahren Mitglied im Gesamtverband
Kommunikationsagenturen GWA e.V.
Kreativ-Agentur: huth & wenzel, Frankfurt
Filmproduktion & Regie: CZAR Film & Adam Hashemi
Postproduktion: DAS WERK Frankfurt
Mediaagentur: OMD Düsseldorf
Pressekontakt:
Dr. Ivonn Kappel
Referat Presse
Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen
Tel.: 030 20225-5398
Fax : 030 20225-5395
E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de
Partnerschaft, Kinderwunsch - und zunehmend auch der Wunsch nach einem eigenen
Zuhause. Laut aktuellen Zahlen möchten 82 Prozent der Millennials mietfrei
wohnen, wissen aber oft nicht, wie sie diesen Wunsch realisieren können. Eben
waren sie noch superjung und wild, etwas planlos, doch ganz plötzlich gibt es
mehr und mehr dieser kleinen Momente, in denen sie merken, ihnen sind Dinge
wichtig, denen sie vorher keine Bedeutung beimaßen und die ihnen früher
"spießig" erschienen. "Unseren Insight kennt jeder: Es sind die klitzekleinen
Momente in denen man sich plötzlich fragt, mhh werde ich etwa spießig? Und
unsere Kampagne antwortet ja, das ist ok", sagt Andreas Liehr, Geschäftsführer
von huth+wenzel.
Bausparmomente
Die Kampagne greift humorvolle Szenen auf, die viele Millennials kennen: die
plötzliche Liebe für Gartenzwerge etwa oder sich über spontane Party-Absagen am
Samstagabend zu freuen, um es sich stattdessen zu Hause gemütlich zu machen oder
auch das Date mit selbstgehäkelten Untersetzern zu überraschen. Mehrere
Kurzfilme bringen diese Momente auf den Punkt und schließen mit der Erkenntnis:
"Du bist Bausparer:in - Du weißt es nur noch nicht." "Die LBS zeigt wieder Mut,
ihre Spießer-Heritage zu umarmen und gleichzeitig in eine Sprache zu übersetzen,
die Millennials versteht - humorvoll, nahbar und zeitgemäß", so Kathrin
Eisenbarth, Geschäftsführerin von huth+wenzel.
Auf allen Kanälen
Die Kampagne findet Full-Funnel statt und wird auf verschiedenen Kanälen wie TV,
Digital-TV, Streamingplattformen, YouTube, Podcasts, Spotify und Out-of-Home
sowie ins Zuhause der Zielgruppe mit gebrandeten Pizza-Kartons gebracht. In der
Teaser-Phase werden neben den Werbe-Ads auch Creator und Creatorinnen aktiv, die
ihre persönlichen "Bausparmomente" teilen und Vorurteile ausräumen.
Weitere Markenverjüngung
Mit einer Mischung aus Selbstironie und Social-Media-Humor setzt die LBS-Gruppe
ihre Markenverjüngung konsequent fort und spricht eine Zielgruppe an, die
Bausparen bisher kaum im Blick hatte. Maik Jekabsons, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest, der auf Managementebene die
Kommunikation der LBS-Gruppe verantwortet: "Unsere Marke steht seit Jahrzehnten
für den Weg ins eigene Zuhause - und wir entwickeln sie konsequent weiter. Mit
dieser Kampagne zeigen wir, dass Bausparen auch für die Millennials relevant
ist."
Über die LBS
Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem
Marktanteil von 35 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben
Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen rund 7,5
Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 329 Milliarden Euro.
Über huth + wenzel:
huth + wenzel ist die inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Frankfurt am
Main. Das 85-köpfige Team entwickelt Marken mit starker Strategie, kreativen
Konzepten und digitalem Knowhow über alle Medienkanäle hinweg. Gegründet im Jahr
1992, betreut huth + wenzel heute Kunden wie ING, LBS, Deutsche Bahn, KFW und
Caravaning. Die Kreativagentur ist seit vielen Jahren Mitglied im Gesamtverband
Kommunikationsagenturen GWA e.V.
Kreativ-Agentur: huth & wenzel, Frankfurt
Filmproduktion & Regie: CZAR Film & Adam Hashemi
Postproduktion: DAS WERK Frankfurt
Mediaagentur: OMD Düsseldorf
Pressekontakt:
Dr. Ivonn Kappel
Referat Presse
Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen
Tel.: 030 20225-5398
Fax : 030 20225-5395
E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Spotify Technology - A2JEGN - LU1778762911
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Spotify Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
awsx schrieb 12.11.24, 23:36
Bild: 1255_20241112233505_FireShot Capture 290 - Form 6-K - Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] - demitdiskutieren »
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte