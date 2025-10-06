in - du weißt es nur noch nicht" / LBS-Gruppe und huth+wenzel starten nationale Kampagne für Millennials (FOTO)

Berlin (ots) - LBS-Gruppe und huth+wenzel starten nationale Kampagne für

Millennials



Mit Humor, Selbstironie und einem frischen Blick auf die Lebensrealität von

Millennials starten LBS und huth+wenzel ihre neue nationale Kampagne: "Du bist

Bausparer:in - du weißt es nur noch nicht." Die Kampagne holt die Zielgruppe

genau in dem Moment ab, in dem sie ihre ersten kleinen "Spießer-Momente" erlebt

- und macht deutlich: Bausparen ist relevanter denn je. "Wir gehen bewusst neue

Wege, um Bausparen erlebbar zu machen - mit Humor, Social-Media-Formaten und

Geschichten aus dem echten Leben. So öffnen wir Türen zu einer Zielgruppe, die

uns bisher nicht auf dem Schirm hatte", erläutert Sabine Guggemos, Team-Lead

Kreation der LBS-Gruppe.



Wenn aus wild plötzlich spießig wird





Millennials stehen an einem Wendepunkt in ihrem jungen Leben: Karriere,Partnerschaft, Kinderwunsch - und zunehmend auch der Wunsch nach einem eigenenZuhause. Laut aktuellen Zahlen möchten 82 Prozent der Millennials mietfreiwohnen, wissen aber oft nicht, wie sie diesen Wunsch realisieren können. Ebenwaren sie noch superjung und wild, etwas planlos, doch ganz plötzlich gibt esmehr und mehr dieser kleinen Momente, in denen sie merken, ihnen sind Dingewichtig, denen sie vorher keine Bedeutung beimaßen und die ihnen früher"spießig" erschienen. "Unseren Insight kennt jeder: Es sind die klitzekleinenMomente in denen man sich plötzlich fragt, mhh werde ich etwa spießig? Undunsere Kampagne antwortet ja, das ist ok", sagt Andreas Liehr, Geschäftsführervon huth+wenzel.BausparmomenteDie Kampagne greift humorvolle Szenen auf, die viele Millennials kennen: dieplötzliche Liebe für Gartenzwerge etwa oder sich über spontane Party-Absagen amSamstagabend zu freuen, um es sich stattdessen zu Hause gemütlich zu machen oderauch das Date mit selbstgehäkelten Untersetzern zu überraschen. MehrereKurzfilme bringen diese Momente auf den Punkt und schließen mit der Erkenntnis:"Du bist Bausparer:in - Du weißt es nur noch nicht." "Die LBS zeigt wieder Mut,ihre Spießer-Heritage zu umarmen und gleichzeitig in eine Sprache zu übersetzen,die Millennials versteht - humorvoll, nahbar und zeitgemäß", so KathrinEisenbarth, Geschäftsführerin von huth+wenzel.Auf allen KanälenDie Kampagne findet Full-Funnel statt und wird auf verschiedenen Kanälen wie TV,Digital-TV, Streamingplattformen, YouTube, Podcasts, Spotify und Out-of-Homesowie ins Zuhause der Zielgruppe mit gebrandeten Pizza-Kartons gebracht. In derTeaser-Phase werden neben den Werbe-Ads auch Creator und Creatorinnen aktiv, dieihre persönlichen "Bausparmomente" teilen und Vorurteile ausräumen.Weitere MarkenverjüngungMit einer Mischung aus Selbstironie und Social-Media-Humor setzt die LBS-Gruppeihre Markenverjüngung konsequent fort und spricht eine Zielgruppe an, dieBausparen bisher kaum im Blick hatte. Maik Jekabsons, stellvertretenderVorstandsvorsitzender der LBS NordWest, der auf Managementebene dieKommunikation der LBS-Gruppe verantwortet: "Unsere Marke steht seit Jahrzehntenfür den Weg ins eigene Zuhause - und wir entwickeln sie konsequent weiter. Mitdieser Kampagne zeigen wir, dass Bausparen auch für die Millennials relevantist."Über die LBSDie LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einemMarktanteil von 35 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund siebenMillionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen rund 7,5Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 329 Milliarden Euro.Über huth + wenzel:huth + wenzel ist die inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Frankfurt amMain. Das 85-köpfige Team entwickelt Marken mit starker Strategie, kreativenKonzepten und digitalem Knowhow über alle Medienkanäle hinweg. Gegründet im Jahr1992, betreut huth + wenzel heute Kunden wie ING, LBS, Deutsche Bahn, KFW undCaravaning. Die Kreativagentur ist seit vielen Jahren Mitglied im GesamtverbandKommunikationsagenturen GWA e.V.Kreativ-Agentur: huth & wenzel, FrankfurtFilmproduktion & Regie: CZAR Film & Adam HashemiPostproduktion: DAS WERK FrankfurtMediaagentur: OMD DüsseldorfPressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de