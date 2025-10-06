Staatskrise in Frankreich bringt Druck auf Banken und Bonds

Societe Generale büßten 6,8 Prozent ein, BNP Paribas 5,7 Prozent und Credit Agricole 5,4 Prozent. Im EuroStoxx 50 gaben Santander , Deutsche Bank , Intesa Sanpaolo , Unicredit und BBVA und ING zwischen 1,0 und 2,1 Prozent nach. Außerhalb des Euroraums verloren Barclays 1,2 Prozent und UBS 0,6 Prozent.

PARIS (dpa-AFX Broker) - Der überraschende und rasche Rücktritt des französischen Premierministers Sebastien Lecornu hat Europas Bankensektor am Montag schwer belastet. Er fiel an das Ende des Branchentableaus des Stoxx Europe 600 , wobei zuvorderst die Kurse französischer Banken absackten.

So nimmt die politische und damit auch die wirtschaftliche Unsicherheit wegen der Regierungskrise in Frankreich zu. Nach nur vier Wochen im Amt trat Lecornu an diesem Montag überraschend zurück. Am Vorabend hatte der Politiker die Verteilung der Schlüsselressorts in der künftigen Regierung bekanntgemacht und damit die Konservativen gegen sich aufgebracht, die prompt mit einem Rückzug aus der Regierung drohten.

"Der derart rasche Rücktritt von Lecornu sorgt für erneute Unsicherheit unter den Investoren, vor allem weil damit weiter unklar bleibt, wie Frankreich aus der angespannten Finanzlage kommen will", erklärte Börsenexperte Andreas Lipkow.

Der Rücktritt brachte im Handel mit Euro-Staatsanleihen auch die französischen Bonds stark unter Druck. Ihre Verzinsung stieg im Gegenzug kräftig. Die Rendite richtungsweisender 10-jähriger französischer Anleihen legte in der Spitze auf knapp 3,6 Prozent zu und war von einem Höchststand seit März nicht mehr weit entfernt. Das zeige deutlich, dass Investoren beim Kauf französischer Staatsanleihen inzwischen deutlich höhere Risikoprämien forderten, sagte ein Börsianer./ck/bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 4,41 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 09:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -1,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,40 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 58,39 Mrd.. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -13,17 %/+16,88 % bedeutet.



