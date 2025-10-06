Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE stärkt durch den Erwerb von 9.044 eigenen Aktien das Vertrauen in die eigene Zukunft und setzt auf strategische Investitionen.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 29. September bis 2. Oktober 2025 insgesamt 9.044 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 offiziell bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 2. Oktober 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 536.818 Stück.
- Die Rückkäufe wurden durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse durchgeführt.
- Die gewichteten Durchschnittskurse der Rückkäufe lagen zwischen 92,3512 EUR und 94,7768 EUR pro Aktie.
- Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 94,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,08 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 94,20EUR das entspricht einem Minus von -0,19 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.992,83PKT (-0,06 %).
