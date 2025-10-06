WARBURG RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Quartalszahlen von 6,90 auf 6,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebniskennziffern dürften im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum gestiegen sein, der Umsatz sollte sich wegen negativer Währungseffekte aber um 6 Prozent verringert haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 5,86EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



