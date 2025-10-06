    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Quartalszahlen von 6,90 auf 6,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebniskennziffern dürften im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum gestiegen sein, der Umsatz sollte sich wegen negativer Währungseffekte aber um 6 Prozent verringert haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 5,86EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Christian Cohrs
    Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 6,15
    Kursziel alt: 6,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,15, was eine Steigerung von +6,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Hold' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Quartalszahlen von 6,90 auf 6,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebniskennziffern dürften im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum gestiegen …