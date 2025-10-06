All3 kooperiert mit BHN Karlshorst Living für erstes Wohnprojekt in Berlin

Nur vier Monate nach dem Eintritt in den deutschen Markt hat die All3 Construction Germany GmbH den Zuschlag für ein erstes Projekt erhalten. Das von der BHN Karlshorst Living GmbH in Auftrag gegebene Projekt wird rund 3.000 m² neuen Wohnraum auf einem Grundstück in Berlin-Lichtenberg schaffen.

Das von den renommierten Büro Tchoban Voss Architekten entworfene und von der KI-gestützten Designplattform von All3 unterstützte Projekt wird mit der integrierten Technologie von All3 realisiert. Die vorgefertigte robotergestützte Produktion und die schnelle Plug-and-Play-Montage vor Ort ermöglichen eine um 50 Prozent schnellere Realisierung, Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent sowie eine Reduzierung von CO₂-Emissionen von 25 Prozent im Vergleich zu konventionellen Bauweisen. Der Baubeginn ist für das 4. Quartal 2025, die Fertigstellung für das 2. Quartal 2026 geplant.

"Dass wir nur wenige Wochen nach dem Eintritt in den deutschen Markt unseren ersten Auftrag erhalten haben, zeigt, wie groß die Nachfrage nach neuen Bauweisen ist. Dies ist nicht nur ein weiteres Wohnprojekt – es ist ein Beweis dafür, dass der Markt bereit für Veränderungen ist", betont Wulf von Borzyskowski, Geschäftsführer der All3 Construction Germany GmbH: "Unsere Technologie ermöglicht es, auf jedem Grundstück – egal auf verdichteten innerstädtischen Lagen oder auf der grünen Wiese – schneller und wirtschaftlicher als standardisierte Vorfertigung Häuser zu bauen. In einem unter Druck stehenden Wohnungsmarkt ist das der Durchbruch, den Entwickler und Städte brauchen."

Die Technologie von All3 ist die Antwort auf eine der größten Herausforderungen des Bauwesens: Stagnierende Produktivität. Durch die Integration von KI-gesteuertem Design, robotergestützter Off-Site-Fertigung und Plug-and-Play-Montage ermöglicht All3 die Erstellung maßgeschneiderter Architekturen mit der Geschwindigkeit und Effizienz der Massenproduktion. Für Bauherren und Städte bedeutet dies, dass mehr Häuser in kürzerer Zeit fertiggestellt werden - ohne Kompromisse bei Qualität oder Nachhaltigkeit.

Dazu Imran Imranov, CEO von BHN Property: "Wir freuen uns sehr auf unser erstes gemeinsames Projekt mit All3 und sind zuversichtlich, dass weitere folgen werden. Nachhaltig und effizient zu bauen ist uns wichtig. Deshalb war der technologiebasierte Ansatz, kombiniert mit Robotik, der richtige Weg." Sergei Tchoban, CEO von Tchoban Voss Architekten, kommentiert: "Für uns ist es die wichtigste Aufgabe bei diesem Projekt, ökologische Materialität mit einer Architektur zu vereinen, die ausdrucksstark, bemerkenswert und so gestaltet ist, dass sie in Würde altert. Durch die Arbeit mit nachhaltigen Holzsystemen und den fortschrittlichen Bautechnologien von All3 sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Gebäude zu schaffen, die sowohl einen zeitgemäßen Charakter als auch eine dauerhafte Qualität haben."

All3 ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Transformation des Bauwesens durch künstliche Intelligenz und Robotik konzentriert, wobei der Schwerpunkt auf hybriden Holzbausystemen liegt. Mit seiner proprietären technologiegestützten Architektur definiert All3 die Art und Weise, wie Gebäude entworfen, hergestellt und montiert werden, neu. Das Unternehmen ermöglicht maßgeschneiderte architektonische Gestaltung und industrielle Vorfertigung mit minimaler physischer Arbeit– effizient, skalierbar und nachhaltig. Durch die vollständige Integration aller Schritte der Wertschöpfungskette definiert All3 Produktivität und Qualität im Bauwesen neu und trägt gleichzeitig direkt zur Lösung der Wohnungskrise bei.

Die BHN Karlshorst Living GmbH ist Teil der BHN Real Estate Gruppe. Die BHN Real Estate Group wurde 2024 in Berlin gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Metropolregion Berlin. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einsatz innovativer Bautechnologien und nachhaltiger Konzepte, die zeitgemäße Architektur mit modernen Bauweisen verbinden. Hinter BHN stehen erfahrene Immobilienprofis mit langjähriger Expertise in der Projektentwicklung und -realisierung. Das Projekt Karlshorst markiert die erste Entwicklung des Unternehmens und gibt den Ton für die zukünftige Ausrichtung vor: Hochwertige urbane Projekte, die moderne Lebens- und Arbeitswelten schaffen. Weitere Projekte in Berlin und der umliegenden Region sind bereits in Vorbereitung.

Tchoban Voss Architekten gehören zu den führenden deutschen Architekturbüros mit Büros in Berlin, Hamburg und Dresden. Das Büro ist bekannt für anspruchsvolle Entwürfe im Wohnungs-, Gewerbe- und Kulturbau und setzt zunehmend auf nachhaltige Bauweisen, darunter Holz- und Holzhybridbauweise.