    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re

    ROUNDUP

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hannover Rück erhöht reguläre Ausschüttungsquote - Aktie steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück erhöht Ausschüttungsquote auf 55%.
    • Sonderdividende wird Teil der regulären Dividende.
    • Aktionäre reagieren positiv, Aktie steigt um 2%.
    ROUNDUP - Hannover Rück erhöht reguläre Ausschüttungsquote - Aktie steigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die Hannover Rück will künftig mehr vom Gewinn als reguläre Dividende ausschütten. Die Ausschüttungsquote werde von 46 Prozent des Nettokonzerngewinns (Gesamtdividende 2024) auf 55 Prozent angehoben, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitgeteilt hat. Das bisher von Hannover Rück regelmäßig genutzte Instrument der Sonderdividende soll damit Teil der regulären Dividende werden. Bei den Aktionären kam dies zu Wochenbeginn gut an. Die Aktie steigt um rund zwei Prozent. Im laufenden Jahr hat sie damit um fast neun Prozent zugelegt, hinkt dem Dax damit aber hinterher.

    Damit bricht der seit April amtierende Unternehmenschef Clemens Jungsthöfel, der frühere Finanzvorstand, mit einer Tradition bei Hannover Rück. Sonderdividenden waren für die Hannover-Rück-Aktionäre normal: In den vergangenen zehn Jahren fiel die Sonderausschüttung nur einmal aus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hannover Rück!
    Long
    245,32€
    Basispreis
    1,82
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    279,82€
    Basispreis
    1,81
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    RBC-Analyst Mandeep Jagpal erwartet, dass die Konsensschätzung für die 2025er-Dividende nun um 11 Prozent steigen dürfte. Die Dividendenrendite steige über die von Konkurrent Munich Re und erreiche das Niveau der Swiss Re , so der Experte. Für Will Hardcastle von der Schweizer Großbank UBS dürfte nicht nur die Dividendenerwartung des Marktes steigen, die Änderung sorge auch für mehr Sicherheit für Investoren.

    So will der Rückversicherer die Dividende mindestens konstant zum Vorjahr halten und langfristig steigern. Eine zusätzliche Sonderdividende soll künftig nur in außergewöhnlichen Situationen fließen.

    Im laufenden Jahr hatte der Rückversicherer für 2024 eine Dividende von insgesamt 9 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Basisdividende lag dabei bei 7 Euro, hinzu kam eine Sonderdividende von 2 Euro./he/err/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 262 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +1,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 73,24 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 582,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -13,61 %/+15,78 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Hannover Rück erhöht reguläre Ausschüttungsquote - Aktie steigt Die Hannover Rück will künftig mehr vom Gewinn als reguläre Dividende ausschütten. Die Ausschüttungsquote werde von 46 Prozent des Nettokonzerngewinns (Gesamtdividende 2024) auf 55 Prozent angehoben, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitgeteilt …