Heiße Aktien: Das sind die Herbst-Knaller der Bank of America

Laut der Investmentbank gehören Unternehmen wie Disney zu den vielversprechendsten Werten, die noch weiteres Aufwärtspotenzial besitzen.

Der Anbieter von Baustoffen und Bauinfrastruktur sei laut Bank of America "mehr als das, was auf den ersten Blick zu sehen ist".

Analyst Michael Feniger nahm die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung wieder auf und betonte, dass CRH "eine starke Erfolgsbilanz in der Wertschaffung" habe.

Zudem sollte das Unternehmen von sinkenden Zinsen profitieren, fügte er hinzu.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Feniger sieht zahlreiche positive Impulse und hebt das Wachstumspotenzial sowie die Aussicht auf einen starken freien Cashflow hervor:

"Wir nehmen die Bewertung mit Buy wieder auf, da wir eine bevorstehende Trendwende beim organischen Wachstum, hohe Flexibilität im Portfolio und langfristig eine Neubewertung des Aktienmultiplikators erwarten."

Die CRH-Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Plus. Kursziel der BofA liegt bei 128 US-Dollar. Das entspricht noch einem Aufwärtspotenzial von rund 6,7 Prozent.

Endlich mal wieder auf einer Empfehlungs-Liste hat es der deutsche Schuhhersteller Birkenstock geschafft, bekannt für seine gleichnahmigen Sandalen.

Gleich "Wachstumsmöglichkeiten in Hülle und Fülle", sieht Analystin Lorraine Hutchinson nach einem Besuch im Hauptsitz des Unternehmens.

"Birkenstock erreicht zunehmend jüngere Kundinnen und Kunden durch neue Produkte", schreibt sie. Diese Zielgruppe sorge für mehr Kundenverkehr in den Läden.

"Diese Kundschaft sucht den persönlichen Einkauf in Mehrmarken-Geschäften als ersten Kontakt mit der Marke Birkenstock", so Hutchinson weiter.

Besonders optimistisch zeigt sie sich für Asien, das sie als zentrale Wachstumsregion sieht.

Trotz der Zuversicht hat die Aktie bislang rund 19 Prozent seit Jahresbeginn verloren.

"Wir bekräftigen unsere Buy-Empfehlung und bleiben optimistisch, dass Birkenstock ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich bei einer EBITDA-Marge von über 30 Prozent erreichen kann." Ihr Kursziel liegt bei 73 US-Dollar für Birkenstock. gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet dies ein Aufwärtspotenzial von rund 58 Prozent.

Analystin Jessica Reif Ehrlich bleibt der US-Unterhaltungsikone treu – insbesondere im Vorfeld der Quartalszahlen Anfang November.

Die Analystin betont, dass die grundlegenden Trends stabil erscheinen und mehrere positive Treiber in Sicht sind:

"Im Werbegeschäft ist der Sportbereich ein Lichtblick, der sich weiterhin besser entwickelt als andere Kategorien. Zudem verläuft die Einführung des neuen direkten Streaming-Angebots (DTC) von ESPN positiv."

Auch Disneys Erlebnis-Sparte – zu der u. a. Kreuzfahrten gehören – sei gut auf Wachstumskurs.

Sie bestätigt ihr Kursziel von 140 US-Dollar sowie die Kaufempfehlung. Das entspricht einem möglichen Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent. Die Disney-Aktie ist in den letzten zwölf Monaten um mehr als 20 Prozent gestiegen.

"Wir sehen Spotify als einen attraktiven reinen Wachstumswert im Markt für Musikstreaming – ein abonnementbasiertes Geschäftsmodell, getragen von der weltweiten Beliebtheit von Musik und der zunehmenden Smartphone-Verbreitung", so die BofA-Analystin Jessica Reif-Ehrlich.

Spotify biete zudem zusätzliche Wachstumschancen durch seine Hörbuch- und Video-Podcast-Initiativen.

"Zwar sind die Streamingkosten derzeit noch hoch, doch sehen wir einen klaren Weg zu besserer Profitabilität. Damit hat Spotify das Potenzial, deutlichen Mehrwert für Aktionäre zu schaffen, sofern die Umsetzung erfolgreich bleibt." Das Kursziel der Analystin für Spotify liegt bei 900 US-Dollar. Das ergibt ein Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent zum aktuellen Kurs der Spotify-Aktie.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion