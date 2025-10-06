    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax kaum verändert - Unbeeindruckt vom Frankreich-Drama

    Für Sie zusammengefasst
    • Rücktritt Lecornu belastet Aktienmarkt nicht stark.
    • Dax erholt sich schnell, notiert bei +0,08 Prozent.
    • Redcare Pharmacy und Hannover Rück mit Kursgewinnen.
    Aktien Frankfurt - Dax kaum verändert - Unbeeindruckt vom Frankreich-Drama
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu hat den hiesigen Aktienmarkt am Montag letztlich nicht belastet. Kurzzeitige Verluste machte der deutsche Leitindex rasch wett, gegen Mittag notierte er mit plus 0,08 Prozent auf 24.398 Punkten. Anders das französische Leitbarometer Cac 40 , das um 1,5 Prozent fiel. Die politische Unsicherheit im hochverschuldeten und politisch kriselnden Frankreich nimmt wieder zu.

    Die Vorwoche war für den Dax stark gelaufen, am Freitag hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich aber nur wenig getan. In den Oktober war der Dax nach dem lethargischen September mustergültig gestartet. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.880,00€
    Basispreis
    16,57
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.022,44€
    Basispreis
    16,60
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Montag um 0,33 Prozent auf 31.038 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent. Unter der Unsicherheit in Frankreich litt der europäische Bankensektor , der mit minus 1 Prozent der schwächste der Stoxx-600-Übersicht war.

    Ein solides drittes Quartal und die Aussicht auf ein noch stärkeres Schlussquartal verliehen den Aktien von Redcare Pharmacy kräftig Schub. Zuletzt ging es für den Kurs der Online-Apotheke um 8,8 Prozent nach oben. Nach zwei Quartalen mit nachlassender Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies.

    Hannover Rück will künftig mehr vom Gewinn als reguläre Dividende ausschütten. Die Papiere legten unter den stärksten Dax-Werten um 1,8 Prozent zu. Auch Munich Re zeigten sich fest mit plus 1,8 Prozent sowie im MDax die Titel von Talanx mit plus 2,1 Prozent. Talanx hält am Rückversicherer Hannover Rück die Mehrheit der Anteile.

    Die Titel des Online-Brokers Flatexdegiro erreichten ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 6,3 Prozent./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 261,8 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +3,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,73 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 171,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -2,38 %/+154,76 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Dax kaum verändert - Unbeeindruckt vom Frankreich-Drama Der Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu hat den hiesigen Aktienmarkt am Montag letztlich nicht belastet. Kurzzeitige Verluste machte der deutsche Leitindex rasch wett, gegen Mittag notierte er mit plus 0,08 Prozent auf …