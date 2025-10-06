Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.10.25

Umsatzspitzenreiter
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 06.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future (+1,52 %) genz vorne. Gefolgt von Rheinmetall AG (-0,48 %), Deutsche Bank AG (-1,34 %), Gold (+1,42 %), DAX Performance (+0,01 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|PJ4V2Z
|Long
|20,10
|680,33 Tsd.
|Rheinmetall AG
|PJ66ZF
|Long
|3,60
|542,95 Tsd.
|DAX Performance
|DY4TZY
|Short
|83,82
|163,01 Tsd.
|Ether Future
|VK7U2Y
|Long
|140,02 Tsd.
|Bitcoin Future
|VK7DV6
|Long
|3,55
|129,39 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Deutsche Bank AG
|SX1243
|Long
|0,00
|270,00 Tsd.
|NASDAQ 100
|PC4SUJ
|Long
|0,00
|136,75 Tsd.
|BASF SE
|PC3Y89
|Long
|0,00
|125,62 Tsd.
|Alphabet Inc C
|SY0LMB
|Long
|0,00
|43,88 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|VC3WX5
|Long
|0,00
|32,30 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Gold
|
Classic
|SB3T9V
|174,00 Tsd.
|Deutsche Bank AG
|
Classic
|DK1FXH
|102,49 Tsd.
|Engie SA,RWE AG,TotalEnergies
|
Sonstige
|A2U3DA
|98,93 Tsd.
