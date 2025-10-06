    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Umsatzspitzenreiter

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.10.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.10.25
    Foto:

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 06.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future (+1,52 %) genz vorne. Gefolgt von Rheinmetall AG (-0,48 %), Deutsche Bank AG (-1,34 %), Gold (+1,42 %), DAX Performance (+0,01 %).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.900,00€
    Basispreis
    16,40
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.022,44€
    Basispreis
    16,52
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future PJ4V2Z Long 20,10 680,33 Tsd.
    Rheinmetall AG PJ66ZF Long 3,60 542,95 Tsd.
    DAX Performance DY4TZY Short 83,82 163,01 Tsd.
    Ether Future VK7U2Y Long 140,02 Tsd.
    Bitcoin Future VK7DV6 Long 3,55 129,39 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Deutsche Bank AG SX1243 Long 0,00 270,00 Tsd.
    NASDAQ 100 PC4SUJ Long 0,00 136,75 Tsd.
    BASF SE PC3Y89 Long 0,00 125,62 Tsd.
    Alphabet Inc C SY0LMB Long 0,00 43,88 Tsd.
    Amazon.com Inc. VC3WX5 Long 0,00 32,30 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Gold
    Classic
    		SB3T9V 174,00 Tsd.
    Deutsche Bank AG
    Classic
    		DK1FXH 102,49 Tsd.
    Engie SA,RWE AG,TotalEnergies
    Sonstige
    		A2U3DA 98,93 Tsd.
    Engie SA,RWE AG,TotalEnergies
    Sonstige
    		A2U3DA 98,93 Tsd.
    Engie SA,RWE AG,TotalEnergies
    Sonstige
    		A2U3DA 98,93 Tsd.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.10.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 06.10.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.