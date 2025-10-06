    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Salzgitter-Rally geht weiter - Metzler sieht 'Gamechanger'

    • Kaufempfehlung von Metzler treibt Salzgitter-Aktien an.
    • Kurs steigt auf 32,64 Euro, Höchststand seit 2023.
    • EU plant hohe Zölle auf Stahlimporte, schützt Industrie.
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler hat die Rally der Salzgitter-Aktien am Montag weiter angetrieben. Ihr Kurs stieg um fast ein Prozent auf 32,64 Euro und damit auf ein Hoch seit Mitte 2023.

    Vor rund einer Woche hatte die Papiere des Stahlkochers noch gut 25 Euro gekostet, bevor ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über protektionistische Pläne der EU dem Kurs frischen Schwung verlieh. Die Politiker hätten vor, die Einfuhrquote für ausländischen Stahl auf die Hälfte zu reduzieren. Für darüber hinausgehende Importe habe EU-Industriekommissar Stephan Sejourne hinter verschlossenen Türen Zölle angekündigt, die jenen anderer Staaten gegen Stahl-Importe aus der EU entsprächen.

    Wie das "Handelsblatt" nun am Montag unter Verweis auf einen ihm vorliegenden Gesetzesentwurf schreibt, will die EU-Kommission einen Zoll von 50 Prozent auf die Einfuhr von Stahl einführen, wenn gewisse Kontingente überschritten werden. Damit reagiere Brüssel auf die zunehmende Abschottung des US-Marktes und eine Welle von Billigimporten aus China.

    Bereits in der Vorwoche hatten Analysten sich positiv geäußert. Nun zum Start in die neue Woche stufte Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler Salzgitter bei einem von 25 auf 39 Euro angehobenen Kursziel von "Hold" auf "Buy" hoch.

    Die Bemühungen der EU zum Schutz der hiesigen Stahlindustrie könnten zum "Gamechanger werden", schrieb Schulte-Vorwick in seiner Studie. Die Maßnahmen sollten die Stahlpreise und Margen in der EU unterstützen. Zudem könnte ein Wiederaufbau niedriger Lagerbestände ausgelöst werden. Zusätzliche Nachfragetreiber könnten das milliardenschwere deutsche Infrastrukturpaket sowie die höheren Verteidigungsausgaben werden./mis/nas

    Salzgitter

    +1,11 %
    +26,39 %
    +41,26 %
    +54,56 %
    +104,45 %
    +51,22 %
    +126,86 %
    +34,14 %
    +5.343,33 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 32,50 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +26,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -51,01 %/+37,78 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
