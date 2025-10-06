    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bestattungsvorsorge absetzen

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht für die eigene Beerdigung (FOTO)

    Neustadt a. d. W. (ots) - Wer Bestattungskosten für einen Angehörigen übernimmt
    beziehungsweise aus erbrechtlichen Gründen übernehmen muss, kann diese unter
    bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastung von der Steuer
    absetzen. Doch manche Menschen sorgen für ihren Tod vor, damit die
    Hinterbliebenen nicht alles aus eigener Tasche bezahlen müssen. Können die
    Kosten für die eigene Bestattungsvorsorge dann auch steuerlich geltend gemacht
    werden? Das Finanzgericht Münster hat diese Frage verneint. Die Hintergründe und
    Details dazu erläutert der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.
    V. (VLH).

    Bestattungskosten als außergewöhnliche Belastung

    Es gibt günstigere und teurere Arten der Bestattung, aber im Schnitt kosten
    Bestattungen in Deutschland mit allem Drum und Dran fast 13.000 Euro. Das geht
    aus einer Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts (Statista) hervor.
    Stemmen müssen diese Summe in vielen Fällen die Hinterbliebenen. Man kann aber
    auch für die eigene Beerdigung vorsorgen. Der Bundesverband Deutscher Bestatter
    e. V. (BDB) empfiehlt dafür entweder eine Sterbegeldversicherung oder eine
    Einmalzahlung in einen Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag.

    Für die zweite Variante entschied sich ein Mann aus Nordrhein-Westfalen und
    schloss einen Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag über 6.500 Euro ab. Mutmaßlich
    wusste er, dass Erben, die Bestattungskosten übernehmen müssen, diese Kosten
    unter bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastung von der Steuer
    absetzen können. Deshalb ging er offenbar davon aus, dass eine Absetzbarkeit
    auch dann gilt, wenn er selbst zu Lebzeiten Geld für eine Bestattungsvorsorge
    aufwendet. Also wollte er in seiner Steuererklärung die Kosten für den
    Treuhandvertrag als außergewöhnliche Belastung geltend machen.

    Bestattungsvorsorge keine zwangsläufige Mehraufwendung

    Doch das zuständige Finanzamt erkannte die 6.500 Euro für die
    Bestattungsvorsorge nicht als außergewöhnliche Belastung an und wies auch einen
    entsprechenden Einspruch gegen diese Entscheidung als unbegründet ab. Der Mann
    klagte dagegen - jedoch ohne Erfolg, denn das Finanzgericht Münster bestätigte
    die Entscheidung des Finanzamts. Die Voraussetzungen für die Berücksichtigung
    als außergewöhnliche Belastung nach Paragraf 33 Einkommensteuergesetz lägen hier
    nicht vor, heißt es in einem im Juli 2025 vom Finanzgericht Münster
    veröffentlichten Urteil (Aktenzeichen: 10 K 1483/24 E).

    Nach Ansicht des Gerichts sind dem Kläger für die Bestattungsvorsorge keine
    zwangsläufig höheren Aufwendungen entstanden als der überwiegenden Mehrzahl der
    Steuerpflichtigen gleicher Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse. Die
    Absetzbarkeit von außergewöhnlichen Belastungen ziele darauf ab, zwangsläufige
    Mehraufwendungen für den existenznotwendigen Grundbedarf zu berücksichtigen. Das
    sei aus mehreren Gründen hier nicht der Fall, zumal es sich um eine freiwillige
    Aufwendung handele, so das Gericht.

    Eine Ausnahme bilden Altverträge für eine Sterbegeldversicherung, die vor dem 1.
    Januar 2005 abgeschlossen wurden. Die Beiträge dafür zählen steuerlich als
    sonstige Vorsorgeaufwendungen zu den Sonderausgaben.

    Wichtig: Auch Erben können Beerdigungskosten nur dann als außergewöhnliche
    Belastung steuerlich geltend machen, wenn die Kosten dafür nicht aus dem
    Nachlass beglichen werden können oder nicht durch anderweitige Geldleistungen
    gedeckt sind.

    Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands

    Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr
    als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen
    Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die
    VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.
    Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt
    sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen
    der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

    Pressekontakt:

    Steffen Gall
    Lohnsteuerhilfeverein
    Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)
    Fritz-Voigt-Str. 13
    67433 Neustadt a.d. Weinstraße

    Tel.: 06321 4901-0
    Fax: 06321 4901-49

    E-Mail: mailto:presse@vlh.de
    Web: http://www.vlh.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/6131592
    OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Bestattungsvorsorge absetzen Nicht für die eigene Beerdigung (FOTO) Wer Bestattungskosten für einen Angehörigen übernimmt beziehungsweise aus erbrechtlichen Gründen übernehmen muss, kann diese unter bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen. Doch manche Menschen sorgen für …