Nicht für die eigene Beerdigung (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wer Bestattungskosten für einen Angehörigen übernimmt

beziehungsweise aus erbrechtlichen Gründen übernehmen muss, kann diese unter

bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastung von der Steuer

absetzen. Doch manche Menschen sorgen für ihren Tod vor, damit die

Hinterbliebenen nicht alles aus eigener Tasche bezahlen müssen. Können die

Kosten für die eigene Bestattungsvorsorge dann auch steuerlich geltend gemacht

werden? Das Finanzgericht Münster hat diese Frage verneint. Die Hintergründe und

Details dazu erläutert der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.

V. (VLH).



Bestattungskosten als außergewöhnliche Belastung





Es gibt günstigere und teurere Arten der Bestattung, aber im Schnitt kosten

Bestattungen in Deutschland mit allem Drum und Dran fast 13.000 Euro. Das geht

aus einer Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts (Statista) hervor.

Stemmen müssen diese Summe in vielen Fällen die Hinterbliebenen. Man kann aber

auch für die eigene Beerdigung vorsorgen. Der Bundesverband Deutscher Bestatter

e. V. (BDB) empfiehlt dafür entweder eine Sterbegeldversicherung oder eine

Einmalzahlung in einen Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag.



Für die zweite Variante entschied sich ein Mann aus Nordrhein-Westfalen und

schloss einen Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag über 6.500 Euro ab. Mutmaßlich

wusste er, dass Erben, die Bestattungskosten übernehmen müssen, diese Kosten

unter bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastung von der Steuer

absetzen können. Deshalb ging er offenbar davon aus, dass eine Absetzbarkeit

auch dann gilt, wenn er selbst zu Lebzeiten Geld für eine Bestattungsvorsorge

aufwendet. Also wollte er in seiner Steuererklärung die Kosten für den

Treuhandvertrag als außergewöhnliche Belastung geltend machen.



Bestattungsvorsorge keine zwangsläufige Mehraufwendung



Doch das zuständige Finanzamt erkannte die 6.500 Euro für die

Bestattungsvorsorge nicht als außergewöhnliche Belastung an und wies auch einen

entsprechenden Einspruch gegen diese Entscheidung als unbegründet ab. Der Mann

klagte dagegen - jedoch ohne Erfolg, denn das Finanzgericht Münster bestätigte

die Entscheidung des Finanzamts. Die Voraussetzungen für die Berücksichtigung

als außergewöhnliche Belastung nach Paragraf 33 Einkommensteuergesetz lägen hier

nicht vor, heißt es in einem im Juli 2025 vom Finanzgericht Münster

veröffentlichten Urteil (Aktenzeichen: 10 K 1483/24 E).



Nach Ansicht des Gerichts sind dem Kläger für die Bestattungsvorsorge keine

zwangsläufig höheren Aufwendungen entstanden als der überwiegenden Mehrzahl der

Steuerpflichtigen gleicher Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse. Die

Absetzbarkeit von außergewöhnlichen Belastungen ziele darauf ab, zwangsläufige

Mehraufwendungen für den existenznotwendigen Grundbedarf zu berücksichtigen. Das

sei aus mehreren Gründen hier nicht der Fall, zumal es sich um eine freiwillige

Aufwendung handele, so das Gericht.



Eine Ausnahme bilden Altverträge für eine Sterbegeldversicherung, die vor dem 1.

Januar 2005 abgeschlossen wurden. Die Beiträge dafür zählen steuerlich als

sonstige Vorsorgeaufwendungen zu den Sonderausgaben.



Wichtig: Auch Erben können Beerdigungskosten nur dann als außergewöhnliche

Belastung steuerlich geltend machen, wenn die Kosten dafür nicht aus dem

Nachlass beglichen werden können oder nicht durch anderweitige Geldleistungen

gedeckt sind.



